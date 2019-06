Škole dokumentarnog filma Restart

subotu, 1. lipnja 2019., od 18h

Matej Beluhan

Anom Hušman

Možeš li nam predstaviti Restart? Kako je uopće započeo i koji su mu osnovni programi?

Restart je započeo kao organizacija osnovana od ljudi koji su bili zainteresirani za izvaninstitucionalni angažman u polju dokumentarnog filma i to na više razina; produkcijom, distribucijom, edukacijom i prikazivalaštvom. Ujedno su to i glavni programi, od koji svaki ima još niz potprograma. Sve zajedno započeli smo s puno volje, želje i ideja kako proširiti, nadopuniti i osmisliti nove formate događanja, susreta i razmjene znanja za aktivnu publiku, pasivne gledatelje i one koji se žele uključiti, djelovati i skupa s nama se razvijati dalje.

Je li dokumentarni film strogo određen svojim odnosom spram stvarnosti koju zabilježuje ili ipak ostavlja prostora za umjetničku, odnosno autorsku slobodu izraza?

Dokumentarizam kao i svaka druga filmska forma nije objektivan. Oko kamere koja gleda, uvijek gleda iz nečijeg očišta. Mislim da već to samo po sebi je neki tip autorskog ili umjetničkog elementa, a na to se samo nadopunjuje sve ostalo.

Koje sve uloge može igrati dokumentarni film u današnjem društvu?

Raznolike, film je sredstvo izražavanja, govor, politički govor, alat pomoću kojeg se može ukazati na nešto, dovesti neku temu na dnevni red, edukativni element, umjetnički izričaj...

U Restartu radiš kao voditeljica edukacijskog programa i tutorica na Školi dokumentarnog filma. Kako je ta radionica koncipirana i koji su joj ciljevi?

Škola je koncipirana kao program koji traje intenzivno šest mjeseci. Kroz prva tri mjeseca predavanja su tri puta tjedno tijekom čega polaznic/e naprava 4 filmske vježbe. Iduća tri mjeseca posvećena su radu na završnoj vježbi uz individualne konzultacije. Stvaranju filma pristupamo kao cjelovitoj djelatnosti stoga je cijeli program organiziran kao organski sustav koji polaznike uči vještinama potrebnim za stvaranje dokumentarnog filma: osnovama snimanja, montaže slike i zvuka, produkcije, dramaturgije i režije, nadopunjujući znanja korak po korak, bazirajući se na iskustvu rada.

Kojim se temama najčešće bave polaznici Restartove Škole? Postoji li možda čak i neki „trend“ koji primjećuješ nakon svih ovih uspješnih radionica?

Raznolike su teme iako moram priznati da kontinuitet već godinama drže filmovi o bakama. Čini se da su one najvažnije figure u ljudskim životima. Iako smo ove godine imali i čini mi se prvu vježbu o jednom ocu. osim toga velik je naglasak na autobiografskim temama.

Restart u Osijek na Filmsku RUNDU donosi filmove sa Škole dokumentarnog filma. Što možemo očekivati u programu?

Tekst i foto: Filmska RUNDA

U sklopu Filmske RUNDE , gledamo filmove iz. Ovaj blok filmova je na rasporedu uu Galeriji Kazamat.Novinarje razgovarao s voditeljicom programa edukacije, predavačicom u edukacijskim programima i mentoricom u Restart Laboratoriju,koja nam je otkrila kako je Škola koncipirana i kakve filmove možemo očekivati na Filmskoj RUNDI.Moram priznati da nam je bilo jako teško odabrati što prikazati i da smo jedva uspjeli svesti program na jednu projekciju. Možete očekivati mnoštvo zanimljivih i raznolikih filmova, a za one koje zanima više mogu ostale vidjeti na linku