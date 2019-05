podizanja konkurentnosti prometa

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Uprava unutarnje plovidbe u suradnji s Lučkim upravama Osijek i Vukovar i Hrvatskom gospodarskom komorom ŽK Osijek

Okrugli stol gospodarskog foruma

luka unutarnjih voda Dunavskog sliva

Ističem da je Luka Vukovar strateški važan gospodarski subjekt u Vukovarsko – srijemskoj županiji. Naš doprinos riječnom gospodarstvu prepoznavanje je važnosti Europskih projekata i ulaganja u razvoj plovidbene industrije.

Željko Sič

Jedan od početnih koraka razvoja turizma na unutarnjim vodama je povezivanje luke Vukovar sa Zračnom lukom Osijek, ulaganje u luke i pristaništa, što je dugoročno ekonomski isplativo i dovodi do dodatnog zapošljavanja. Također, potrebno je razvijati i nautički turizam koji ima veliki potencijal i značaj za razvoj gospodarstva.

Razvoj prometa i prometnih infrastruktura u direktnoj je vezi s gospodarskim razvojem. Što neka zemlja ima na višem nivou razvijen promet to je ona i ekonomski jača. Osječko – baranjska županija u okviru svog djelokruga planira poduzeti i sve aktivnosti koje su vezane uz razvoj riječnog prometa. Osječko – baranjska županija ima mnogo potencijala i za razvoj riječnog turizma te se nadamo da će se kroz određene aktivnosti i taj dio razvoja gospodarstva dovesti na veću razinu.

Danas smo na gospodarskom forumu čuli mnogo toga o razvoju gospodarskih zona u lučkim područjima luke Vukovar i Osijek. Zakon se uređuje, a mi se nadamo što skorijim uredbama jer pred nama je zahtjevan i težak put koji smo spremni provesti i samim time unutarnju plovidbu podići na noge.

Pozdravljam sve spomenute projekte, no ističem da je nužno riješiti problematiku plovnog puta te apeliram na Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture da osim u izradu studija, uloži maksimalne napore u konkretno rješavanje pitanja plovnog puta. Raspolažemo velikim kapacitetima, no problem je pristup samoj luci zbog nepovoljnog plovnog puta, zbog čega su ugroženi postojeći koncesionari, a dolazi i do otkazivanja pristanka kruzera.

S ciljemna unutarnjim plovnim putevima,, organiziralo jeu okruženjukoji se održao u četvrtak, 30. svibnja 2019. godine u prostorijama HGK ŽK Osijek.Na okruglom stolu uz predstavnike Ministarstva mora, prometa i infrastrukture i HGK - Županijske komore Osijek prisustvovali su predstavnici lučkih uprava, gospodarstvenici te predstavnici jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.Uvodnu riječ održali su, ravnatelj Razvojne agencije Vukovarsko - srijemske županije,, pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo Osječko – baranjske županije,, zamjenica gradonačelnika Grada Vukovara,, pomoćnica pročelnika Upravnog odjela za gospodarstvo Grada Osijeka, a u ime domaćina događaja, Hrvatske gospodarske komore, prisutne je pozdravioNa gospodarskom forumu raspravljalo se o rezultatima analize načina korištenja gospodarske zone u lučkom području luka Vukovar i Osijek te o mogućim modelima suradnje s budućim korisnicima zona (koncesionarima / partnerima), a sve radi privlačenja novih koncesionara u lučko područje. Stručne prezentacije na tu temu izložili su Željko Sič, načelnik Sektora gospodarstva i plovidbenih poslova pri Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture,, ravnatelj Lučke uprave Osijek,, ravnatelj Lučke uprave Vukovar,, direktor Luke Vukovar i dr. sc., koja dolazi s Visoke škole za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici.Nakon uvodnog dijela gdje se prisutnima pružio uvid u tržišni potencijal korištenja gospodarskih zona u lučkim područjima, odvijala se panel rasprava na kojoj su se analizirali postojeći modeli suradnje s korisnicima zona, ali i identificirali mogući modeli suradnje s budućim korisnicima zona.Ilija Cota, ravnatelj Razvojne agencije Vukovarsko- srijemske županije je prisutne upoznao s mjerama Vukovarsko – srijemske županije koje potiču riječni promet:, načelnik Sektora gospodarstva i plovidbenih poslova pri Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture, predstavio je Analizu načina korištenja gospodarske zone u lučkim područjima Dunavskoga sliva i razvitak njihovog zaleđa, no osvrnuo se i na perspektivu riječnog turizma:Ivana Katavić-Milardović, pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo Osječko – baranjske županije istaknula je važnost razvoja prometne infrastrukture:Alen Jakumetović, ravnatelj Lučke uprave Vukovar upoznao je sudionike s radom Lučke uprave Vukovar te ukazao na potrebu ubrzanja zakonskih regulativa:Goran Dijanović, ravnatelj Lučke uprave Osijek referirao se na problematiku plovnog puta rijeke Drave:Zajednički zaključak sudionika događaja jetrenutnih i budućih kapaciteta Lučkih uprava i razvoj poslovanja svih dionika koji gravitiraju ka riječnom prometu.