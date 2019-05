najzabavnijih

[Sponzorirani članak]

Probne vožnje. Zabavna natjecanja. Gastro uživancija. Završno izvlačenje nagrada: laptopa, pametnog telefona, pametnog sata. Glazbeni program.Jedno odtradicionalnih godišnjih okupljanja vlasnikai svih onih koji razmišljaju o kupnji nekog od Suzuki modela -- održava se u, od 10 do 20 sati na parkiralištu ispredProgram manifestacije organiziran je u nekoliko kategorija -Suzukijevih, zabavne natjecateljske vožnjete natjecanje na simulatoru sportskih motocikala. Sve to zaokruženo je dobrom glazbom, burgerima i pićem.Nagradne vožnje električnim romobilom zamišljene su kao poligon za sudjelovanje svih članova obitelji. Praktična i učinkovita ekološka vozila za sve generacije pružaju zadovoljstvo u vožnji s vjetrom u kosi. Ovo je dobra prilika za doživljaj vožnje tijekom koje i odrasli postaju djeca.Svi sudionici probnih vožnji sudjeluju i u nagradnoj igri koja će mnoge i razveseliti. Tri su velike nagrade: laptop Lenovo Idea Pad, pametni telefon Xiaomi RedMi 6 + MiBand 2 narukvica i pametni sat M200. A pripremljen je i veći broj vrijednih i zabavnih nagrada iz Suzukijevog asortimana.Završno izvlačenje nagrada predviđeno je zau 20 sati, a prethodit će mu atraktivan glazbeni program već od 18 sati kada će Suzuki Driving Days preplaviti neobično snažni ritmovi osječke bubnjarske skupine RitmOS. Glazbenu promenadu nastavit će znalac osječke publikekoji će za pultom dizati atmosferu sve do 21 sati.