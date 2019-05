Svečanom sjednicom Senata

jučer je obilježen Dan Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera koje ove godine obilježavaRektor Sveučilištapodsjetio je kako je od osnutka Sveučilišta do danas na njemu diplomiralo, a status doktora znanosti stekao je 1. U ovoj akademskoj godini osječku akademsku zajednicu činiod čegana znanstveno/umjetničko-nastavnim sastavnicama i ustrojbenim jedinicama Sveučilišta. Guberac je dodao kako se nastava izvodi nau okviru 17 znanstveno-nastavnih i umjetničkih sastavnica.“, nastavio je Guberac, dodavši kako je u svom razvoju Sveučilište radom i napretkom tijekom 44 godine postalou hrvatskoj i europskoj znanstvenoj i akademskoj zajednici.Od velikih investicijskih projekata, rektor je istaknuo izgradnju paviljonau Sveučilišnom kampusu, investiciju vrijednukoja je ponovno aktivirana nakon što je bilo problema s prethodnim izvođačem radova, ali sada se radovi odvijaju dobrom dinamikom. Guberac je također najavio početak druge fazevrijednog projekta nove sveučilišne knjižnice i multimedijalnog centra u sklopu osječkog Sveučilišta.Pomoćnica ministrice znanosti i obrazovanjaocijenila je kako je osječko Sveučilište jedno od najbrže rastućih po broju studenata te atraktivnosti i kvaliteti studijskih programa, posebice u STEM području, gdje studijski programu prerastaju u najizvrsnije u Hrvatskoj.Svečanoj sjednici Senata nazočili su i zamjenica gradonačelnikate župan osječko-baranjski. Gamoš je izrazila ponos što Osijek ima uspješno Sveučilište te se zahvalila svima koji su tijekom protekle 44 godine gradili ugled Sveučilišta koje je danas programski i sadržajno. Najavila je kako će gradska uprava nastaviti surađivati sa Sveučilištem na svim kvalitetnim projektima koji će još bolje regionalno pozicionirati grad.Župan Anušić ocijenio je kako je osječko Sveučilište najvažniji dio u razvojnim planovima ove županije i istoka Hrvatske, posebno se osvrnuvši na ulogu Sveučilišta u razvoju gospodarstva i znanosti, odnosno IT sektora koji će, kako je rekao, u budućnosti generirati još radnih mjesta te učvrstiti Osijek i Osječko-baranjsku županiju kao hrvatsko IT središte.