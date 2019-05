Osječko-baranjske županije

Danas je u sjedištuodržana početna konferencija projektau zgradama javnog sektora zana području Osječko-baranjske županije.Predstavljeno je 12 odobrenih projekata čija je ukupna vrijednost, s time da fondovi Europske unije snose. Najvrjedniji su projekti energetske obnove zgrada(11,23 milijuna kuna),(5,65 milijuna kuna) i(4,03 milijuna kuna), a na popisu su još obnove zgrada(zgrada predmetne nastave),“, istaknuo je župan Anušić na konferenciji.Dodao je da su u tijeku pripreme za izuzetno važne i vrijedne projekte za Osječko-baranjsku županiju, a to su Klinički bolnički centar Osijek čija je vrijednost, a bit će završen do 2025 godine, zatim Gospodarski centar u Osijeku u vrijednosti, Regionalni distribucijski centar za voće i povrće u vrijednosti oko, Regionalni centar za gospodarenje otpadom s više od, objekt Hitne medicine, 15 sustava za navodnjavanje itd.Anušić je izvijestio i kako je završena energetska obnovana području Osječko-baranjske županije. Radovi su trajali od srpnja prošle do travnja ove godine, a ukupna vrijednost projekata je bila. Europska unija je sufinancirala, MRRFEUteOsječko-baranjska županija.U tijeku je javna nabava za energetsku obnovu. Ukupna vrijednosti tih projekta je, s tim da EU sufinancira, MRRFEU, aOsječko-baranjska županija. Početak radova trebao bi uslijediti idućeg tjedna.Inače, prema podacima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Osječko-baranjska županijaje hrvatska županija prema broju prijavljenih projekata energetske obnove.Ukupna vrijednostobnove zgrada osnovnih i srednjih škola, domova zdravlja, domova za stare i nemoćne te Opće bolnice Našice iznosi, s time da 60% sredstava pokrivaju fondovi Europske unije, dok sufinanciranje Osječko-baranjske županije iznosi oko