Osjeèka televizija - Vijesti, 28.05.2019.

Više informacija

Osječki GPP obilježava ove godine 135-tu obljetnicu tramvajskog prometa u Osijeku. Osječki tramvaj bio je u to vrijeme ujedno i prvi tramvaj u Hrvatskoj, a putničke vagone vukli su konji. U zadnjih 135. godina, usluga javnog prijevoza u Osijeku neusporedivo je napredovala, a godišnje se samo tramvajem do odredišta diljem grada preveze 10 milijuna putnika. Povodom 135. obljetnice osječkog tramvaja nagrađeni su najvjerniji korisnici tramvaja u nekoliko kategorija i to Butrama s 500 kuna nadopune i poklon paketima. Među nagrađenima je bio i 4-milijunti putnik ove godine, student Denis Jukić. On je uz spomenute poklone dobio i jedan dodatni - sliku s prigodnim motivom. Iz tvrtke GPP najavili su daljnje moderniziranje javnog gradskog prijevoza, između ostaloga nabavku novih niskopodnih tramvaja, te uvođenje najpreciznijeg informacijskog sustava za putnike.U Vijestima Osjeèke televizije pogledajte i:- Crveni križ- PUMA program- 20. izdanje Pannoniana