Ivan Anušić

Ivan Sarić

novi ugovor

Programa usavršavanja managera - PUMA

23 godine

studenata osječkog Sveučilišta

pola milijuna kuna

Novim ugovorom Osječko-baranjska županija je udvostručila iznos godišnjeg sufinanciranja ovog projekta, s 25.000 na 50.000 kuna, a HUP se obvezao da će tijekom godine dana trajanja ugovora pružiti edukaciju za najmanje 100 polaznika. Udvostručili smo iznos potpore jer smatramo da je ovo dobar način usavršavanja studenata i pripreme mladih osoba za tržište rada. U Hrvatskoj još uvijek imamo veliku razliku između zanimanja koja su potrebita i koja se završavaju školama s potrebama tržišta. Zato imamo puno mladih ljudi na evidenciji Zavoda za zapošljavanje koji čekaju posao, a s druge strane određena zanimanja su deficitarna. Potrebno usklađivanje i stvaranje još kvalitetnijih kadrova dijelom se postiže i kroz ove edukacije HUP-a

Od 2017. do ove godine za 100 posto smo povećali iznose subvencija za razvoj poduzetništva, obrtništva i svih koji žele raditi i stvarati kvalitetnije okruženje u komu živimo, točnije sa 4,2 na 8,6 milijuna kuna. To već daje rezultate pa smo županija s najvećim brojem novootvorenih obrta, malih i srednjih poduzetničkih aktivnosti. Imamo 500 novih registriranih pravnih osoba koje se bave određenim poslom, a 350 je već aktivnih. Naravno, još nismo zadovoljni s onim što vidimo oko sebe, pa nastavljamo s još većim aktivnostima i pomoći gospodarstvu te se nadamo i još boljim rezultatima

zahvalio

Tekst: Osijek031.com

Foto: OBZ.hr

Župani pravni savjetnik osječkog Regionalnog ureda HUP-adanas su potpisalikojim Županija osigurava sufinanciranjeu narednih godinu dana.Program usavršavanja managera - PUMA Hrvatske udruge poslodavaca na području Osječko-baranjske županije provodi se veći do sada ga je završilo više od 3500 polaznika, mladih menadžera i nadarenih. Pokrenut je na zahtjev tvrtki - članica HUP-a, čije su uprave zadovoljne rezultatima edukacija, a zadovoljni su i polaznici. Projekt donosi višestruku korist, pa ga od 2005. godine redovito prati Osječko-baranjska županija te ga je do sada sufinancirala s ukupno“, rekao je župan Ivan Anušić te naglasio kako je Osječko-baranjska županija u zadnje dvije godine udvostručila i ukupni iznos potpora za poticanje poduzetništva.“, naglasio je župan.Ivan Sarić je u ime osječkog HUP-ažupanu na potpori te dodao kako su teme edukacija uvijek aktualne i prilagođene trenutnim zahtjevima i potrebama tržišta, i to ne samo malih i srednjih poduzetnika nego i velikih poslovnih sustava čiji mladi stručnjaci redovito sudjeluju u edukacijama.