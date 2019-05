Hrvatska volontira 2019.

Hrvatska volontira i ove godine otvorila je brojne mogućnosti za uključivanje građana u razvoj zajednice i ponovno potvrdila potencijale koje volontiranje može imati za ukupnu dobrobit društva. Volonterski ekosustav je širok i to je njegova prednost. Volontiranje se pojavljuje u različitim oblicima i veličinama. U velikom dijelu usredotočeno je na izgradnju zajednice, omogućavajući ljudima da izgrade vlasništvo nad onim do čega im je stalo i to rade na način koji okuplja i ne inzistira na podjelama, i tako kreira potencijal za širenje područja onoga što nam je zajedničko i obnavljanje društvenog kapitala. Društven značaj volonterstva ogleda se u vrlinama znanja koje se stvaraju sudjelovanjem građana u izgradnji otvorenog i demokratskog društva.

okupila je više odkoji su u 66 gradova uključili prekoi proveli više oddruštveno korisnih, volonterskih aktivnosti u zajednici.I ovogodišnja je manifestacija pokazala da volontiranjem možemo bitizajednicu po svojoj mjeri, zajednicu u kakvoj želimo živjeti! Demokraciju treba živjeti svaki dan, ne samo u vrijeme izbora, a jednu od osnovnih vrijednosti demokracije predstavljaju aktivni građani koji preuzimaju odgovornost i uključuju se u život zajednice u kojoj žive. Na taj način ukazuju na ono što smatraju važnim, pažnju usmjeravaju na ranjive pripadnike zajednice, osluškuju potrebe njenih članova i odgovaraju na njih.Predsjednica Izvršnog odbora Hrvatskog centra za razvoj volonterstva,ukazala je upravo na važnost volontiranja u izgradnji zajednice i razvoju društvenog kapitala:Iz godine u godinu provedbe manifestacije, iznimno nas veseli svesuradnja civilnog, javnog i privatnog sektora u promociji volonterstva i organiziranju volonterskih aktivnosti. Važno je da se u razvoj humanije i otvorenije zajednice aktivno uključe svi oni koji su njen dio, bez obzira kojem sektoru pripadali. Valja istaknuti i da volontiranje donosi i brojne dobrobiti onima koji volontiraju, istraživanja ukazuju da nas volontiranje čini sretnijima, zdravijima i snažnijima!Hrvatski centar za razvoj volonterstva zahvaljuje svim organizatorima volontiranja, volonterima, predstavnicima poslovnog sektora i medija što su se uključili u devetu po redu manifestaciju Hrvatska volontira!