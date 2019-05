Osjeèka televizija - Vijesti, 27.05.2019.

2. lipnja Županija osječko-baranjska proslavit će svoj dan, no proslava je na poseban način započela već ovog prijepodneva, Danom otvorenih vrata Osječko-baranjske županije održanom na glavnom osječkom trgu. Osnovni cilj bio je građanima predstaviti rad upravnih odjela unutar Županije, a bila je to prilika i za upoznavanje s pročelnicima i zaposlenicima, kao i dobivanje odgovora na neka pitanja. Najposjećeniji prostor bio je onaj Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb na kojem je građanima mjeren šećer, krvi pritisak, a rađena je i spirometrija. Tijekom prijepodnevnih i ranih poslijepodnevnih sati organiziran je i vođeni obilazak zgrade sjedišta Županija, a uz predstavljanje brojnih realiziranih, aktualnih i budućih projekata bilo je ovo jedno ugodno druženje koje je ipak malo pokvarila kiša.