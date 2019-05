Prvenstvo Hrvatske u višebojima

Atletskog kluba Slavonija-Žito

3 medalje

Mia Wild

novi državni rekord

Lorena Faktor

Franko Salaj

Karlo Salaj

održano je 25. i 26. svibnja 2019. na stadionu Mladosti u Zagrebu.Na natjecanju je nastupilo četvero članovauz osvojene– 1 srebrnu i 2 brončane.Mlađa kadetkinjapostala je viceprvakinja Hrvatske u četveroboju (2.353 boda). Pri tome je na 80m prepone postavilaza mlađe kadetkinje – 12,58. Na 400m je istrčala rezultat 1:03,38, u vis skočila 1,46m, a kuglu (2kg) dobacila do 8,91m.je u konkurenciji starijih kadetkinja osvojila 3. mjesto u šestoboju (3.622 boda). Do bronce je stigla sljedećim rezultatima: 1:48,59 na 600m, 15,23 na 100m prepone, 5,27m u skoku u dalj, 1,61m u skoku u vis, 9,24m u bacanju kugle (3kg) i 18,45m u bacanju koplja (500g).U osmoboju kod starijih kadeta, brončani je bio(4.029 bodova). On je ostvario sljedeće rezultate: 12,04m na 100m, 37,96 na 300m, 3:03,11 na 1.000m, 16,06 na 100m prepone, 5,24m u skoku u dalj, 1,43m u skoku u vis, 8,93m u bacanju kugle (4kg) i 28,36m u bacanju koplja (600g).je u osmoboju odradio prve četiri discipline, ali je, nažalost, zbog ozljede odustao od daljnjeg natjecanja.