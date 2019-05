srijedu 23. svibnja 2019.

Htjeli smo organizirati Međunarodni dan Karašice kako bi barem jedan dan u godini okupili što više ljudi na roštilj i koncert uz rijeku, da je očistimo od smeća i općenito promoviramo važnost vode u ekosustavu. Velik broj okupljenih nam je pokazatelj kako ovu priču moramo nastaviti, a ja se nadam da će se proširiti i na druge lokalne zajednice, od Čađavice do Petrijevaca pritom ne zaboravljamo ni baranjsku Karašicu koja k tome povezuje i dvije zemlje, Mađarsku i Hrvatsku

Tekst i foto: Udruga Karašicka Republika

Najava:

Biciklijada, predavanje, čišćenje rijeke, utrka u ribičkim čizmama, roštilj i druženje obilježili su prvi Međunarodni dan Karašice Nekoliko stotina ljudi sudjelovalo je u obilježavanju Međunarodnog dana Karašice koje je zapravo trajalo tri dana. Uodržana je biciklijada „“ gdje je dvadesetak biciklista obišlorijeke Karašice kroz 15 kilometara. Isti dan povjesničar Dinko Župan održao je predavanje u Srednjoj školi Valpovo „pred mnogobrojnim učenicima. Petak je bio zadužen za čišćenje rijeke Karašice. Iako je vodostaj bio previsok za čišćenje korita, očišćena je obala kao i dijelovi valpovačkog perivoja.Vrhunac Međunarodnog dana Karašice bila je subota 25. svibnja 2019., kada se u prekrasnom ambijentu valpovačkog perivoja održao koncertpojačan DJ dvojcemtakođer je dobro držala ritam dok je glavno događanje bilo utrka u ribičkim čizmama –. Vodostaj rijeke je spriječio utrku kroz samo korito, no organizatori su napravili pontonski most i poligon koji nije bio nimalo lagan, pogotovo kada uzmete u obzir da se sve to mora napraviti u ribičkim čizmama.Pobjednik prvog Kara*Rana je aktualni grofmann(Belišće) koji je za samo pola sekunde pobijedio(Bistrinci). Trećeplasirani je bio(Valpovo). U subotu su i proglašeni pobjednici. Muški tročlani žiri () ocjenjivali su tri kategorije: koliko fotografija prikazuje ljubav, a koliko Karašicu te umjetnički dojam. Prve tri nagrade dobile su djevojke. Zanimljivo je kako Fides Novosel već godinama koristi hashtag #ljubavnakarasici tako da je nagrada došla u prave ruke. Kako bi sve prošlo u najboljem organizacijskom redu pobrinuo se već legendarni „šljakeraj“ udruge Karašicka Republika.“ – poručio je, organizator Međunarodnog dana Karašice.Velik broj mladih roditelja s djecom koja su s oduševljenjem prelazila pontonski most pokazatelj je kako nikada neće biti dovoljno događanja u subotnje prijepodne, a vidjeti djecu kako čiste rijeku i s veseljem upoznaju prirodu, u vremenima Facebooka i igrica, zaista može biti poticaj za češće organiziranje manifestacija u prirodi.Međunarodni dan Karašice lokalno je obilježavanje Svjetskog dana okoliša kao dio aktivnosti projekta Grada Valpova „Zeleno Valpovo“ financiranog iz OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. Zaštita okoliša i održivost resursa.