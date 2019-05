OŠ Višnjevac

Karate klub Hrvatski sokol Osijek:

Fran Seligman - srebrno odličje u kategoriji učenici u kojoj je do finala sve protivnike pobijedio rezultatom 5:0 te u finalu gubi od protivnika iz Zagreba. U starijoj kategoriji mlađi kadeti osvojio je brončano odličje u kojoj je u iznimno velikoj i jakoj konkurenciji odlično odradio sva kola te pokazao svoju veliku kvalitetu i znanje.



Katia Šegavčić - srebrno odličje u starijoj kategoriji mlađe kadetkinje, ta medalja je zlatnog sjaja budući da je u iznimno jakoj i brojno velikoj kategoriji odlično odradila sva kola do finala s rezultatom 5:0, unatoč tome što je nastupila bolesna. Nažalost u kategoriji učenica ove godine nije obranila četvrtu godinu zaredom naslov državne prvakinje jer ju je shrvala visoka temperatura te je kolabirala na terenu. Junački se borila te nije odustajala do kraja. Pred Katiom sljedeći tjedan je Balkansko prvenstvo koje će se održati u Banja Luci, BiH, te se nadamo da će se oporaviti i moći nastupiti.



Ema Alšić - srebrno odličje u kategoriji mlađih učenica gdje sve protivnice pobjeđuje rezultatom 5:0 do finala, te u finalu gubi od kvalitetne protivnice i Zagreba. Ema je ovim pokazala izuzetno zalaganje i veliki napredak te da se u budućnosti od nje mogu očekivati ovako veliki rezultati.



Mlade kataške nade KK Hrvatskog sokola Elena Šegavčić, Iskra Rajković i Saša Rajković nastupili su u kategoriji cicibana. Nažalost nisu osvojili odličja, ali budući da je ovo njihov prvi nastup na Prvenstvu Hrvatske nadamo se da će uz veliki rad i njihov potencijal sljedeći put imati plasman.



Iako nije osvojeno nijedno zlatno odličje naš klub je najuspješniji od svih nastupnih klubova regije Slavonija-Baranja i Srijem, što znači kako se u našem klubu već godinama stvaraju mladi kata uspješnici. Na ovogodišnjem Prvenstvu Hrvatske vrlo uspješno je sudio naš Kristijan Klarić .



Iskrene čestitke našim mladim katašicama i katašima. Zahvaljujemo se na suradnji roditeljima i trenerima Zvonku Biondić i Tomislavu Nikić koji su ih pratili na takmičenju.

Karate akademija Osijek:

Karate Akademija Osijek nastupila je s dva natjecatelja i osvojila još jednu državnu medalju.



U kategoriji cicibana kate , član Akademije Gabrijel Nemet osvojio je 3. mjesto.



U kategoriji mlađih učenika uvjerljivim nastupima stigao je do polufinala gdje je nažalost zaustavljen, u repasažnoj borbi za treće mjesto gubi od objektivno lošijeg natjecatelja te zauzima 5.mjesto.



Dora Potkovac je s dobrom izvedbom kate zaustavljena u II.kolu od nešto spremnije natjecateljice koja je izgubila, i tako Dora nije imala šansu doći do medalje kroz repasaž.



Ekipu na natjecanju vodio je trener Goran Mesić .

Tomislav Franjić

Tekst: Osijek031.com

Foto: Karate klub Hrvatski sokol, Karate Akademija Osijek

