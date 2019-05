Tijane Tkalčec

Roberta Seligmana

Aurela Benovića

Tin Srbić

Ana Đerek

Christina Zwicker

Tin Srbić

Radio sam jednu dosta laganu vježbu, nisam nikad nastupao s takvom startnom ocjenom jer nisam htio riskirati s teškom vježbom jer sam znao da će, ako ovo napravim dobro, biti dovoljno. Očito je bilo dovoljno jer sam prvi. Zadovoljan sam jer od EP-a nisam mogao uhvatiti kontinuitet treninga, imao sam i vojnu obuku koja me izbacila iz ritma, kao i bolovi u laktu. Sretan sam da sam ovo izvukao, a u nedjelju idem s dosta jačom vježbom po zlato. Uvijek prije natjecanja odredimo trener i ja koju ću vježbu raditi u kvalifikacijama, a koju u finalu, ali ovaj put, s obzirom na situaciju, nismo tako odredili, nego smo se dogovorili da odradim kako se budem osjećao. Dogovor je i da u finalu radim početak jedne nove vježbe koju dosad još nisam radio, a dalje opet kako se budem osjećao. U svakom slučaju, vjerujem da će start biti 6,0 ili 6,1 i da će to biti dosta veća ocjena ako sve odradim. Trebat će mi i puna dvorana da me malo digne i stvori mi euforiju kako bih se bolje osjećao. Vjerujem kako u subotu i nedjelju imamo šanse za berbu medalja.

Christina Zwicker

Greda je mogla biti i bolja, nadam se da će u Kopru i biti tako. A s parterom sam zadovoljna, radila sam novu vježbu, može i to bolje, ali sam zadovoljna. Malo jesam razočarana što nisam ušla u finale, ali konkurencija je dosta jaka, a s obzirom na to da su mi ovo nove vježbe, ovo je OK. Istina, malo imam i jet-lag nakon povratka iz Kine, počne mi se spavati oko pet popodne, ali sve će to doći na svoje. Nastupati u Osijeku mi je odlično, doma sam, sve mi je super.

Ana Đerek

Bilo je odlično, onako i kako samo očekivala. Dvije vježbe, dva finala, nije moglo bolje. Ovo je bilo onako kako treniram i znala sam da će samim time doći i pristojan rezultat. U Osijeku nikad nisam bila prva u kvalifikacijama, na drugim turnirima jesam. Nije mi to, inače, drago jer je onda malo veći presing u finalu, ali neću se žaliti. Nije mi ni malo žao niti zbog grede, uostalom u finalu sam. Greda je uostalom takva sprava, jako je teško primiriti do kraja. Sad moram s trenerom vidjeti što su druge cure odradile, pa ćemo vidjeti hoćemo li pojačati vježbu za finale. Znam da će dvorana biti puna, da će publika dati sve od sebe i da će biti ludilo. Jedva čekam. U finalu svi startamo ispočetka, nema nikakvog pravila.

Vladimir Mađarević, direktor DOBRO World Cupa Osijek 2019

Stvarno je sve iznad prosječno dobro na DOBRO World Cupu. Posebno što se tiče rezultata hrvatske gimnastike u kvalifikacijama. Imamo šest finala, čak troje su ušli u finale s najboljom ocjenom u kvalifikacijama te su potvrdili kako su svi još uvijek u odličnoj formi.

Aurel Benović, Tijana Tkalčec i Robert Seligman. Tin Srbić i Ana Đerek

Na DOBRO World Cupu 2019. Hrvatska će imati petero predstavnika u finalu, a u borbu za medalju krenut će na šest sprava. Nakon(preskok),(konj s hvataljkama) i(parter), drugoga dana kvalifikacija finala su izborilina preči tena parteru i gredi. Srbić je suvereno odradio svoju vježbu na preči ostvarivši najbolju ocjenu (13.950), kao i Ana Đerek na parteru (12.700). Splićanka je još ušla u finale na gredi sa šeste pozicije (12.700).zauzela je 17. mjesto na parteru (11.400) i 25. na gredi (9.450) te se nije plasirala u finale.Danas, prvi dan finala započinje od 15,45 sati, a od hrvatskih gimnastičara nastupit ćeu borbu za medalje će u nedjelju (26. svibnja) od 14,30 sati.