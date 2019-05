Zajedno i odgovorno protiv komaraca

domaći i međunarodni

kontrole komaraca

Dario Brdarić

Radio se monitoring ličinki na dvadesetak postaja. Izdali smo preporuke za larvicidni tretman. Što se tiče monitoringa odraslih komaraca, potrebni su povoljni meteorološki uvjeti. Čim se vrijeme stabilizira naše će ekipe izaći na teren i obaviti ga. Kad budemo dobili te rezultate donijet ćemo preporuku treba li se na određenim dijelovima grada izvršiti tretman

nije alarmantna

porasta vodostaja Drave i Dunava

Romano Kristić

Uključivanjem svih općina, podizanjem javno-zdravstvene svijesti o toj problematici te isticanjem zakonske obveze svih jedinica lokalne samouprave da kontroliraju komarce, u budućnosti će se doći do modela kojim će se komarci tretirati na njihovom izvorištu, gdje će se provoditi larvicidni tretmani te sprječavati njihovo izlijetanje. Tada ovi, vrlo skupi tretmani zadimljavanja koji nisu dovoljno učinkoviti, neće biti nužni u tolikoj mjeri. Smanjit će se i zagađenje zraka, a zadimljavanje će biti samo korektiv eventualnoj brojnosti koja se u tom trenutku nađe

tri milijuna kuna

U Osijeku je jučer održan simpozij pod nazivom „“ na kome su sudjelovalistručnjaci te predstavnici Grada, Županije, Zavoda za javno zdravstvo i Odjela za biologiju.Glavni cilj simpozija bio je informiranje lokalne zajednice i šire javnosti o implementiranju programau praksi, raspraviti trenutnu situaciju s komarcima te podijeliti iskustva u borbi protiv letećih krvopija koji svakog ljeta teroriziraju Osijek i okolna područja., voditelj Službe za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju u Zavodu za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije, izvijestio je kako se monitoring provodi od 1. ožujka, a posljednji je proveden početkom ovog tjedna. „“.Što se trenutačne situacije s komarcima tiče, Brdarić smatra kako ona još uvijek. Očekuje se kako će u idućih nekoliko dana doći došto bi moglo dovesti do razvoja ličinki na poplavljenim područjima Parka prirode Kopački rit no, kao što je poznato, Kopački rit je u nadležnosti Ministarstva zaštite okoliša koje ne dopušta tretiranje na njemu., pročelnik Upravnog odjela za socijalnu zaštitu, umirovljenike i zdravstvo, izvijestio je o situaciji u Osijeku. Obzirom da su velike oborine početkom travnja dovele do visokog vodostaja Dunava, i sezona komaraca započela je relativno rano. Grad je naručio prve preventivne tretmane zamagljivanja koji su obavljeni, a novi nisu zbog loših vremenskih prilika.Kristić je podsjetio i kako je jedini mogući način učinkovite borbe protiv komaraca zajednički napor Grada i okolnih općina. "“, preporučio je Kristić.Grad Osijek u ovogodišnjem proračunu osigurao jeza tretiranje komaraca, što je na razini prethodnih godina.