Bilo je stvarno fantastično! Ovo je jedna od mojih najmirnijih vježbi do sada, od svih 11 svjetskih kupova u Osijeku. Uvijek govorim kako mi je najveći pritisak i najteže nastupati kod kuće. Ne volim kada se toga sjetim, iskreno, jer bih se htio jako dokazati pred svojom publikom. Danas je bilo super, bio sam potpuno miran i išlo je baš onako kako sam htio. Želio bih doći kod kuće na to najviše postolje, iako, neće biti nimalo lako, dva Rusa će pojačati vježbu, sigurno, isto kao i ja. Bit će zanimljivo finale, ali onako baš kako sam očekivao. I vjerujem da, uz pomoć prekrasne osječke publike, koja ne da bodri samo nas, nego i ostale gimnastičare, da ću u subotu dati sve od sebe. Moram se samo malo odmoriti i biti potpuno, potpuno miran.

Jako sam zadovoljan ulaskom u finale i odrađenom vježbom. S obzirom da sam nakon povratka s Europskog prvenstva imao neku malo veću ozljedu, nisam se mogao pripremati… Ali evo, što se više bližio Svjetski kup u Osijeku, davao sam sve od sebe. Uspio sam ući u formu, odraditi čistu vježbu iz 5.7 starta i evo ući u finale kao četvrti. Jako sam zadovoljan izvedbom. Odradio sam od početka do kraja bez prevelikih grešaka. U finalu znam da svake godine gori u dvorani, tako da mislim da će i ove godine biti spektakl! Želio bih da što više ljudi dođe i da nas podrži.

Zadovoljna sam svojom izvedbom, iako možda danas nisu bile baš najbolje. Na Europskom prvenstvu sam za njih dobila veće ocjene, međutim, bilo je dovoljno za finale, za četvrto mjesto, što mi je bilo i najbitnije - opet nastupati ovdje u Osijeku, pred domaćom publikom. To je stvarno poseban osjećaj i drago mi je što baš osječkoj publici mogu pokazati svoj novi skok u finalu i dobiti priliku da se pokažem i možda čak stanem i na pobjedničko postolje ako će taj skok biti dovoljno dobro izveden.

Eto, dogodilo se da mi nisu priznali drugi skok, nisam dorotirala noge do kraja, što mi je odmah u startu bila četiri desetinke slabija početna ocjena. Da sam odradila to kako spada, sigurno bih bila u finalu. Nisam jako razočarana, ali kada znate da ste mogli, a niste to iskoristili, onda se tu javi najveće razočaranje.

