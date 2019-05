Prvenstva regije Istok za kadetkinje

Tekst i foto: Odbojkaški savez Grada Osijeka

U Vinkovcima je održan završni turnirna kojem su se okupile 4 najbolje ekipe Slavonije i Baranje.U prvom polufinalnom susretu nije bilo nikakvih dvojbi te su igračiceza samo 35 minuta ostvarile pobjedu nadrezultatom 2:0 (25:8, 25:10)Drugi susret ponudio je ravnopravniju igru, pogotovo u prvom setu, u kojem se do rezultata 20:20 vodila ravnopravna bitka, norješavaju set u svoju korist rezultatom 25:21. U drugom setustalno ima laganu prednost te se plasiraju u finale rezultatom 25:19.Najviše neizvjesnosti bilo je u prvom setu utakmice za 3. mjesto u kojem igračicepropuštaju vodstvo od 20:15 te gube set s 26:24. Drugi set također bolje otvaraju "Lingašice" (6:1) no ubrzo Vinkovčanke preokreću te mirno završavaju susret rezultatom 25:18 i zasluženo osvajaju brončane medalje.U finalnom susretu igračice trenericeotpočetka su zagospodarile terenom te sigurnom igrom bez previše šansi za protivnice (25:18, 25:18 ) okitile se titulom prvakinja regije Istok za kadetkinje.Sve četiri ekipe sudionice završnog turnira (ŽOK "Osijek", ŽOK "Ferivi Višnjevac", ŽOK "Vinkovci", OK "Linga") ostvarile su pravo nastupa na završnom turniru Prvenstva Hrvatska koji će se održati u Osijeku od 31. svibnja do 2. lipnja 2019. u NŠD "Gradski vrt" te se svi nadaju kako će barem neka od medalja ostati u Slavoniji i Baranji.