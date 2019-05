Grad Osijek

300 lutkara

27. susretu lutkara i lutkarskih kazališta Hrvatske

od 29. svibnja do 2. lipnja 2019.

Dječjem kazalištu Branka Mihaljevića u Osijeku

SLUK - festival Hrvatskog centra UNIMA

Akademije za umjetnost i kulturu

Grada Osijeka, Ministarstva kulture Republike Hrvatske i brojnih sponzora

Ivica Lučić

17 predstava

Jasminka Mesarić

Miroslava Duše

Saša Došen

subotu 25. svibnja 2019.

20 kuna

Program:

Subota , 25. svibnja 2019.

Trg Ante Strčevića:

Trg bana J.J., Donji grad:

Trg Jug II:

Drven park:

Nedjelja , 26. svibnja 2019.

Trg Ante Strčevića:

Trg bana J.J. Donji grad:

Trg Jug II:

[klik za uvećanje]

[klik za uvećanje]

[klik za uvećanje]

[klik za uvećanje]

Tekst: Tatjana Grganović

ugostit će više odnakoji će u našem gradu biti održan, rečeno je na konferenciji za novinare uOvogodišnjiorganizira Dječje kazalište Branka Mihaljevića uz pomoć, a pod pokroviteljstvom. Izvršni producent i ravnatelj Dječjeg kazalištaistaknuo je kako će se u programu moći vidjeti čakod kojih 13 u natjecateljskoj konkurenciji, a četiri u off programu, uz to bit će organizirane i četiri izložbe te radionica i predavanje.Predsjednica Organizacijskog odbora i predsjednica HC UNIMA-enaglasila je kako lutkari na SLUK najviše vole doći upravo u Osijek, te istaknula kako je Upravni odbor UNIMA-e odlučio da će sve prijavljene predstave dobiti priliku nastupiti na Festivalu. Uz to, dodala je Mesarić, sve četiri izložbe iznimno su važan dio programa: izložba o povijesti UNIMA-e, izložba stvaralaštva slovačkog umjetnika, izložba studenata Akademije za umjetnost i kulturu – Odsjeka za kreativne tehnologije, te izložba o 60 lutkarskih sezona osječkog „malog“ kazališta. U ime Akademije za umjetnost i kulturuje naglasila kako će studenti pod mentorstvom svojih profesora aktivno sudjelovati u programu, ne samo kroz pripremu spomenutih izložbi, već će uoči SLUK-a organizirati predstave koji će najaviti događanja na samom Festivalu. Naime u, u 9,30 ispred Dječjeg kazališta Branka Mihaljevića krenut će prema središtu grada lutkarski mimohod, a na četiri će se lokacije: Trgu Ante Starčevića, Trgu Jug II, Trgu bana Josipa Jelačića i Drven parku, u subotu i nedjelju održavati besplatne predstave za mališane. Ulaznice za predstave u konkurenciji mogu se kupiti na blagajni Dječjeg kazališta Branka Mihaljevića u Osijeku po cijeni od, a predstave iz off programa, te izložbe besplatne su za sve posjetitelje.10:30 sati - lutkarska povorka11:00 sati - Balkan Bradrz11:15 sati - Puppet dance11:30 sati - Mačić11:40 sati - Banditi12:00 sati - Kokošja posla13:30 sati - Travica zdravica14:00 sati - Michel Jackson14:10 sati - Kalašnjikov14:30 sati - Bajka16:00 sati - Malci16:30 sati - Kad jednoga dana..16:40 sati - Queen9:30 sati - Lutkarska povorka10:00 sati - Travica zdravica10:30 sati - Michel Jackoson10:40 sati - Kalašnjikov10:50 sati - Bajka11:30 sati - Travica zdravica12:00 sati - Michel Jackoson12:10 sati - Kalašnjikov12:20 sati - Bajka13:30 sati - Malci14:00 sati - Queen14:15 sati - Kad jednoga dana..14:30 sati - Malci16:00 sati - Puppet dance16:15 sati - Mačić16:30 sati - Kokošja posla10:30 sati - Malci11:00 sati - Queen11:15 sati - Kad jednoga dana..11:30 sati - Malci12:00 sati - Queen12:15 sati - Kad jednoga dana..13:30 sati - Balkan Bradrz13:45 sati - Puppet dance14:00 sati - Mačić14:10 sati - Banditi14:30 sati - Kokošja posla16:00 sati - Kalašnjikov16:15 sati - Michel Jackoson16:30 sati - Travica zdravica17:15 sati - Malci17:45 sati - Malci18:15 sati - Kokošja posla18:40 sati - Kokošja posla19:00 sati - Bajka19:30 sati - Travica zdravica11:30 sati - Puppet dance11:45 sati - Mačić12:00 sati - Kokošja posla12:30 sati - Puppet dance12:45 sati - Mačić13:00 sati - Kokošja posla10:00 sati - Malci10:30 sati - Queen10:45 sati - Kad jednoga dana..12:00 sati - Michel Jackson12:15 sati - Kalašnjikov12:30 sati - Travica zdravica13:00 sati - Bajka