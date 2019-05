Alumni udruge FFOS i ustanove za obrazovanje odraslih Edunova

besplatni seminar

Kako se zaposliti koristeći sredstva EU-fondova?

Toni Žufić

projektnog menadžera

dobra edukacija

Eduard Kuzma

Adela Sadiković

Brigita Ivoševac

strukturnifondovi.hr

Tekst i foto: Alumni klub FFOS

Jučer je u suorganizacijiodržan jeza sve zainteresirane na temu "" u sobi 53 na Filozofskom fakultetu Osijek.Predavač, koji ima dugogodišnje iskustvo u pripremi i provedbi razvojnih strategija i projekata financiranih iz EU-fondova, u zanimljivom izlaganju i razgovoru s prisutnima rekao je osnovne informacije koje svatko treba znati prije nego se odluči baviti pisanjem projekata i povlačenjem sredstava iz EU-fondova.Predavač je naglasio da je posaozahtjevan i za to trebakao osnova i zatim mnogo prakse, pri čemu se često počinje od projektnog asistenta na različitim projektima, često u civilnom društvu, a zatim se kreće s pisanjem i provođenjem vlastitih projekata. Kroz seminar prisutni su mogli čuti sljedeće: što su EU-fondovi, što je projekt, kakve projekte pripremati, gdje pronaći natječaje, što treba naučiti da se postane projektni menadžer i koje su mogućnosti zapošljavanja projektnih menadžera.Tijekom samog seminara predavač je poticao publiku na raspravu, postavljao pitanja i odgovarao na njihova pitanja. Nakon njega ravnatelj Edunoveukratko je predstavio program edukacije voditelja izrade i provedbe projekata financiranih iz EU-fondova te su navedene još neke edukacije dostupne u Edunovi, a koje znatno povećavaju mogućnosti zapošljavanja onima koji ih završe. Publici se obratila ikoja je ispričala svoje iskustvo s EU-fondovima - od početaka prije edukacije preko edukacije do samostalnog pisanja projekata. Na kraju se svima obratilaiz Informacijskog centra Europe Direct koja je predstavila rad Centra i program Europske snage solidarnosti. Riječ je o inicijativi kojom se stvaraju mogućnosti za mlade od 18 do 30 godina da volontiraju i rade na projektima.Sve koje zanima više o EU-fondovima najviše informacija mogu naći na stranici. Ostalo je još dosta novca koji se može povući pa oni koji imaju znanja, želje i volje, neka uzmu olovke u ruke i krenu s pisanjem projekata!