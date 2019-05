22. svibnja Međunarodnim danom biološke raznolikosti

razumijevanje i svijest

Konferencija Ujedinjenih naroda o okolišu i razvoju u Rio de Janeirou

Naša bioraznolikost, naša hrana, naše zdravlje

Javna ustanova za zaštitu prirode OBŽ

avnom ustanovom PP Kopački rit

Biološka raznolikost Osječko – baranjske županije

Opći uvjeti natječaja:

info[at]obz-zastita-prirode[dot]hr

Nagrade:

Tekst i foto: Javna ustanova za zaštitu prirode OBŽ

Ujedinjeni narodi proglasili su(International day for biological diversity) s ciljem da se povećao biološkoj raznolikosti. Na taj dan 1993. godine održana jena kojoj je usvojena Konvencija o biološkoj raznolikosti (Convention on Biological Diversity – CBD). Hrvatska se kao potpisnica Konvencije pridružila svijetu u nastojanjima očuvanja biološke raznolikosti i promicanja zaštite prirode. Hrvatski sabor je 2003. godine donošenjem Zakona o zaštiti prirode odredio da se 22. svibnja na Međunarodni dan biološke raznolikosti obilježava i Dan zaštite prirode u Hrvatskoj.Svake godine međunarodni dan biološke raznolikosti obilježava se pod drugim sloganom. Ovogodišnji slogan je „“.Cilj teme je poticanje znanja i širenje svijesti javnosti o zdravoj prehrani , zdravlju i biološkoj raznolikosti ekosustava. Tema također slavi raznolikost koju pružaju naši prirodni sustavi za ljudsko postojanje i dobrobit na Zemlji, istodobno pridonoseći drugim ciljevima održivog razvoja, uključujući ublažavanje klimatskih promjena i prilagodbu, obnovu ekosustava ,čistu vodu i Zemlju bez gladi.Povodom Međunarodnog dana biološke raznolikosti i Dana zaštite prirode u Republici Hrvatskoju suradnji s Jraspisuje foto natječaj na temu: ˝˝.- Sudionici natječaja mogu biti svi građani bez obzira na dob- Maloljetni građani su dužni uz prijavu dostaviti pismenu suglasnost roditelja s potpisom kako bi se njihove fotografije mogle objaviti javno s imenom i prezimenom- Zadatak je fotografirati bogatstvo prirodnog svijeta Osječko – baranjske županije- Svaki sudionik može poslati isključivo jednu fotografiju na natječaj i to u digitalnom obliku- Minimalna veličina fotografija treba biti najmanje 150 DPI, dopuštena veličina datoteke je najviše 8 MB, a dopušteni format je JPG- Datoteka fotografije treba biti potpisana: ime i prezime autora, naziv fotografije i mjesto gdje je snimljena- Fotografije mogu biti crno-bijele ili u boji- Obrada fotografije u programima za uređivanje fotografije dopuštena je do te mjere koja ne narušava i ne mijenja osnovni smisao snimljenog sadržaja- Svaki od sudionika natječaja prijavljuje isključivo svoje fotografije i preuzima odgovornost za sadržaj- Autorsko pravo – autor slanjem fotografije na natječaj daje suglasnost organizatorima natječaja da bez naknade može objavljivati prijavljenu fotografiju u svrhu promocije- Samim sudjelovanjem na natječaju sudionici pristaju na objavu imena i prezimenaUz fotografije za natječaj poslati osobne podatke (ime , prezime, adresa i broj telefona) na e-mail adresu:. Krajnji rok za slanje fotografija je (nedjelja) 26. svibnja 2019. godine.Odabir pobjednikaOd ukupnog broja pristiglih fotografija odabrat ćemo tri najkreativnije i nagraditi zanimljivim nagradama koje daruje JUPP Kopački rit.1. nagrada - Vožnja brodom za dvije osobe u Parku prirode Kopački rit i 1x fotomonografija Kopačkog rita2. nagrada - Vožnja brodom za dvije osobe u PP Kopački rit3. nagrada - Fotomonografija Kopačkog ritaDobitnici će biti obaviješteni telefonskim putem u ponedjeljak 27 svibnja. Nagrade ćete moći podići na štandu Javne ustanove Agencije za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Osječko – baranjske županije na Danu otvorenih vrata županije koji će se održati 27. svibnja od 10:00 do 15:00 na Trgu Ante Starčevića u Osijeku.