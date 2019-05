Osnovnoj školi „Mladost“ Osijek

Prepoznala sam u toj jednoj vrtićkoj skupini da postoje roditelji koji žele suradnju na malo drugačiji način. Pozvala sam ih i predložila da pripremimo predstavu. Prve su predstave bile jednostavne i sudjelovao je veći dio roditelja. S vremenom se glumačka skupina isprofilirala u roditelje koji i danas glume, a i predstave su nam sve zahtjevnije

Pisma iz Zelengrada, Čudnovate zgode šegrta Hlapića, Emil i detektivi, Crvenkapica

Emilom i detektivima

Imamo višegodišnju suradnju s jednom osnovnom školom u Tavankutu gdje nastavu pohađa većinski hrvatska nacionalna manjina. Bilo nam je iznimno zadovoljstvo za njihovu djecu pripremiti predstavu

Petra Kopunović Legetin

Nije jednostavno stati pred djecu i pjevati pogotovo ako sumnjate u svoje pjevačke sposobnosti. No djeca su pjevala zajedno s nama i dali nam time vjetar u leđa. S obzirom na to da smo do sada odradili sedam, osam predstava, postavili smo si visoku ljestvicu za iduću

Tamara Budimir

Josip Jukić

Naše gostovanje u Tavankutu bilo je temelj za prijavu projekta prekogranične suradnje pa smo tijekom ove godine europskim novcem kupili ozvučenje za školsku dvoranu koje će koristiti ne samo našim roditeljima glumcima nego i učiteljima i učenicima za sve njihove buduće aktivnosti –

Jučer je uodržana premijera školske predstave koju su za učenike škole i goste izpripremili roditelji, učitelji, ravnatelj i djelatnici škole.Riječ je o predstavi koja je napravljena u režiji učiteljice, a priča je u popisu redovne lektire nižih razreda osnovnih škola.Osnovna škola „Mladost“ Osijek jedina je škola u Osijeku koja godinamas roditeljima na ovaj način. Roditelje koji svake godine s djelatnicima škole pripremaju predstave okupila je još odgojiteljica u– rekla je odgojiteljica Vego.Do sada su glumili u predstavamai brojnim drugim, a ssu prošle godine i gostovali u Tavankutu.– rekla je učiteljica Zelić.Ovogodišnja predstava bila je poseban izazov za roditelje jer se prvenstveno temeljila na pjevanju. Ideja o mjuziklu došla je od vjeroučitelja, a roditelji i drugi djelatnici škole s radošću su ju prihvatili.– rekla jeu ime roditelja.Da ova izvrsna suradnja roditelja i učitelja ne ostane samo na razini zabave pobrinuo se ravnatelj Osnovne školerekao je ravnatelj Jukić.Iduću predstavu pripremat će ovo glumačka skupina već najesen, a do tada ih očekuje gostovanje u dvije osnovne škole u Osijeku i jedno u Vojvodini.