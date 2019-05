Hrvatskoga pjevačkog društva „Lipa“ iz Osijeka

Kao što je dijelu javnosti već poznato, članice i članovi, jednoga odpjevačkih zborova u Hrvatskoj, pozvani su biti sudionicima velikoga i iznimno važnoga međunarodnog glazbenog projektaBarcelona koji će se održati od 29. svibnja do 2. lipnja 2019. godine u Barceloni (Španjolska), a čija je okosnica izvedba glasovitoga djela Requiem talijanskoga skladatelja Giuseppea Verdija.Budući da je i nakon višemjesečnoga prikupljanja sredstava te potpore koje su Lipi već dalite drugi donatori i sponzori – pri čemu su dio sredstava osigurali i sami pjevači – početkom svibnja još uvijek bilo potrebno gotovo(oko 2500 američkih dolara) za zatvaranje cjelokupne financijske konstrukcije; Lipa je stoga odlučila pokrenuti tzv., posljednjih godina sve popularniji način prikupljanja novca od domaćih i inozemnih donatora za određeni projekt ili određeni cilj (osobito u kulturi), u ovom slučaju sudjelovanje u svjetskom zborskom projektu u Barceloni. Zahvaljujući mnogim prijateljima i podupirateljima Društva, putem novčanih donacija preko kampanje te kroz uplate izravno na žiroračun Društva do sada je prikupljeno oko 14 000 kuna. Dakle, Lipa je nadomak svojega cilja: kako bi u potpunosti zatvorila financijsku konstrukciju, potrebno je još samoPodsjetimo, crowdfunding kampanja provodi se putem Indiegogo internetske platforme namijenjene upravo u te svrhe. Postupak donacije je jednostavan, kratak i provodi se u nekoliko koraka:1. Ukucate ili „kliknete“ na poveznicuna kojoj se (na engleskom jeziku) nalaze svi potrebni podatci o Lipi i projektu2. Ulogirate se putem svoje mail adrese ili Facebook stranice te pripadajuće lozinke3. Upišete iznos u dolarima (odmah se vidi koliko je to u kunama)4. Upišete svoje osobne podatke i broj bankovne kartice5. „Klikom“ obavite uplatuUplate se mogu obaviti, do 23:59 sati. Ukoliko netko želi ili mu je tako lakše, predviđen iznos donacije može uplatiti i u hrvatskoj valuti (kunama) izravno na žiroračun HPD-a „Lipa“: IBAN HR72 2340 0091 1100 2017 9 (Privredna banka Zagreb).Valja istaknuti kako je svaki iznos dobrodošao, a zahvaljujemo svima koji su do sada uplatili svoje novčane donacije ili koji će to tek učiniti. Sudjelovanje u ovakvom svjetskom projektu iznimno je važno za promociju Društva, grada Osijeka, Osječko-baranjske županije i cijele Hrvatske.