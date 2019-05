Doma zdravlja Osijek

Tekst: Osijek031.com

Foto: OBZ.hr

U zgradijučer je otvorena nova specijalistička oftalmološka ordinacija.veličine 80 četvornih metarauložili su. U njoj se sada mogu obavitiodraslih i djece starije od 4 godine, pregled za upis na fakultet te test vida za raspoznavanje boja. U sklopu ordinacije nalazi se ikoji skrbi za djecu i odrasle osobe.Osječki Dom zdravlja do sada nije u svom sastavu imao oftalmološku ambulantu. Kako je dr., koja je u Domu zdravlja imala u zakupu prostor od 1992. godine otišla u mirovinu, ta je ambulanta ostala prazna te je prenamijenjena u oftalmološku ordinaciju. Županija je kao osnivač ustanove odlučila, osim ulaganja u uređenje i opremanje ordinacije, financirati i specijalizaciju doktorice koja će ovdje raditi. U radni odnos preuzete su i dvije medicinske sestre koje su do sada radile s doktoricom u timu.Dom zdravlja je sklopio ugovor stepa će liječnici specijalisti oftalmologije iz tih ustanova svakodnevno dolaziti raditi u osječki Dom zdravlja do povratka doktorice sa specijalizacije.Ova specijalistička oftalmološka ordinacija skrbi o oko, prosječno obavigodišnje te se očekuje da će nova ordinacija rasteretiti Klinički bolnički centar u Osijeku.Otvorenju je nazočio zamjenik županakoji je izrazio zadovoljstvo što je javni novac iskorišten u ovu svrhu. „“, rekao je zamjenik župana Ivanović.