Tekst: PU osječko baranjska

Foto: Dino Spaić/Foto-arhiv031

Na područjuod 17. do 19. svibnja policijski službenici u prometu su zaustavilikoji su upravljali vozilima uzu krvi (od čega 16 vozača osobnih automobila, dva vozača teretnih automobila, dva vozača bicikla i jedan vozač mopeda).U navedenom periodu, osim prekršaja upravljanja vozilima uz nedozvoljenu koncentraciju alkohola u krvi vozača, evidentirali je još, od čegaprekoračenja brzine kretanja,nekorištenja sigurnosnog pojasa,nepropisnog korištenja mobitela za vrijeme upravljanja vozilom, jedan prekršaj upravljanja pod zabranom, jedno odbijanje ispitivanja prisutnosti na droge u organizmu, 6 prekršaja upravljanja neregistriranim i tehnički neispravnim vozilom i 68 ostali prekršaji.alkohola u krvi vozača policijski službenici evidentirali su 18. svibnja u 4,20 sati u Ulici kralja Petra Svačića u Osijeku, kada su zaustavili osobni automobil kojim je upravljao 34-godišnji hrvatski državljanin uz prisutnost alkohola u krvi odU petak, 17. svibnja u 1,01 sati policijski službenici zaustavili su u Čemincu osobni automobil kojim je upravljao 63-godišnji hrvatski državljanin uz prisutnost alkohola u krvi od. Sukladno članku 137. Prekršajnog zakona smješten je u posebnu prostoriju do prestanka djelovanja opojnog sredstva.Istoga dana u 9,35 sati policijski službenici zaustavili su u Vinkovačkoj cesti u Osijeku, osobni automobil kojim je upravljao 34-godišnji hrvatski državljanin, koji je upravljao osobnim automobilom za vrijeme dok mu je izrečenaupravljanja motornim vozilima „B“ kategorije. Vozač je uhićen, sukladno članku 134. Prekršajnog zakona.Također 17. svibnja u 22,05 sati policijski su službenici u Belom Manastiru, zaustavili 58-godišnjeg hrvatskog državljanina, koji je upravljao biciklom uz prisutnost alkohola u krvi od. Sukladno članku 137. Prekršajnog zakona, smješten je u posebnu prostoriju do prestanka djelovanja opojnog sredstva.U subotu 18. svibnja u 4,20 sati na križanju Vukovarske ulice i Ulice kralja Petra Svačića u Osijeku policijski službenici zaustavili su osobni automobil kojim je upravljao 34-godišnji hrvatski državljanin, koji je upravljao osobnim automobilom za vrijeme dok mu je izrečenaupravljanja motornim vozilima „B“ kategorije. Uhićen je, sukladno članku 134. Prekršajnog zakona.Istoga dana u 16 sati policijski službenici zaustavili su u Ulici Antuna Kanižlića u Osijeku osobni automobil kojim je upravljao 45-godišnji hrvatski državljanin uz prisutnost alkohola u krvi od. Vozač je uhićen, sukladno članku 134. Prekršajnog zakona.Također 18. svibnja u 22,10 sati u Našicama se dogodilas materijalnom štetom, a kod jednog od sudionika, 58-godišnjeg hrvatskog državljanina koji je upravljao osobnim automobilom, utvrđena je prisutnost alkohola u krvi odU nedjelju, 19. svibnja, u 1,05 sati na državnoj cesti broj 212 (između Zmajevca i Batine), policijski službenici zaustavili su osobni automobil kojim je upravljao 25-godišnji hrvatski državljanin uz prisutnost alkohola u krvi od. Sukladno članku 137. Prekršajnog zakona, smješten je u posebnu prostoriju do prestanka djelovanja opojnog sredstva.