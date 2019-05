tvrdoj i neudobnoj stolici

Tekst: Osijek031.com

Foto: Screehost video Osječka TV

Sjedenje po pet nastavnih sati na, uz nedostatak tjelesne aktivnosti, (pre)teške školske torbe i loše držanje dovelo je do toga da sve veći broj djece osnovnih škola ima. Očekivati još k tomu od prvašića da se koncentriraju i pozorno prate nastavu prilično je zahtjevan zadatak za sedmogodišnjake.Kako bi to pokušali prevenirati, ueksperimentalno su u 1.a razred umjesto stolica postaviliRiječ je o projektu koji se već neko vrijeme provodi po školama diljem Hrvatske, a ovaj trend sada je stigao i u Osijek. A to što je upravo ova škola krenula s ovim programomuzme li se u obzir da je ravnatelj školekineziolog po struci, koji je već proveo više istraživanja i objavio više radova koji upućuju na to da djeca imaju sve lošije držanje, ali je izostalo konkretno djelovanje nadležnih službi.Dosadašnja istraživanja su pokazala daklasičnih stolica pilates loptama ima višestrukejer se poboljšava mišićna stabilnost i fleksibilnost tijela. Sjedenje na lopti aktivira rad leđnih i trbušnih mišića koji cijelo vrijeme moraju biti aktivni kako bi održali ravnotežu tijela. Također jača trbušna muskulatura i povećava se aerobna kondicija, a pilates lopte djeluju i kao antistresna terapija koje pozitivno djeluje na raspoloženje jer stalno pokretanje djecu podsjeća na igru i zabavu.Učitelji koji su uveli pilates lopte također tvrde kako je vidnoučenika koji uz laganu tjelesnu aktivnost pozornije prate nastavu. Naime, sjedeći na loptama umjesto na stolicama učenici koriste obje polutke mozga, što poboljšava njihovu koncentraciju. K tomu, pilates lopte korisne su i pod odmorima jer se učenici na njima mogu rastezati i igrati.Trenutno je u ovaj eksperimentalni program škole Ivana Filipovića uključen samo jedan razred. Ako se program pokaže, od početka nove školske godine on će proširiti i na ostale razrede škole.Provedbu ovog projekta prati i Grad Osijek. Naime,, pomoćnik pročelnika u Upravnom odjelu za društvene djelatnosti, izjavio je kako će stručne službe napraviti analizu dosadašnjeg tijeka provođenja programa, pa ako se rezultati pokažu pozitivnima, Grad će razmisliti o uključivanju u projekt i nabavku lopti za djecu drugih osnovnih škola.A krajnji korisnici ovog programa - djeca - za sada su. Još ako to zadovoljstvo budu pratili bolji rezultati u školi i bolje držanje, prednosti ovog programa nitko neće moći osporiti.