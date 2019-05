Novouređene prostore Klinike za infektologiju Kliničkog bolničkog centra Osijek

Osječko-baranjska županije je od 2017. godine donirala 1,45 milijun kuna za potrebe KBC-a koje je iskazao ravnatelj kako bi se poboljšali uvjete rada. - Na Klinici za infektologiju uvjeti su bili zaista loši i ispod svake razine, a sada su primjereni zdravstvenim ustanova. Županija je pomogla uređenje i opremanje i drugih bolničkih prostora, psihijatrije, ginekologije, radiologije, ambulante za liječenje boli. Pred nama je veliki zajednički projekt novog KBC-a za koji smo već osigurali 40-ak milijuna kuna za projektnu dokumentaciju i s time nastavljamo kako bi pacijentima osigurali zdravstvene usluge na europskoj razini

danas (17. svibnja 2019. godine) obišao je županu pratnji ravnatelja KBC-a doc. dr. sc.i suradnika. Naime, upravo je završenaKlinike koja godišnje primi oko 12.000 pacijenata, odnosno 50 do 70 pacijenata svakoga dana.- rekao je ravnatelj Zupčić. Dodao kako je u cjelokupnu obnovu Klinike uloženo je ukupno oko, međutim bio je to nužan zahvat kako bi se do izgradnje novog KBC-a omogućilo kvalitetnije uvjete prijema pacijenata i rada djelatnika.Kako je kazao župan Anušić,- rekao je župan.Uz napomenu da su infektološki bolesniciza uređenje prostora Klinike za infektologiju u ime pacijenata i djelatnika iskazala je prof. prim. dr. sc. Ljiljana Perić, predstojnica Klinike.