Tekst: Osijek031.com

Foto: Ivana Modrić

koje su pogodileposljednjih dana prouzročile suu nekim dijelovima zemlje, poputgdje su na snaziA kakva je situacija skod Osijeka? Za sadaNaime, u posljednja dva dana vodostaj Drave značajno se, s 21 cm na 96 cm, međutim to je još daleko od 200 cm kada se proglašavaTo je potvrdio, voditelj. Osječki Centar prati donji tok Drave od granice Križevačko - koprivničke i Virovitičko - podravske županije do ušća Drave u Dunav u dužini od 176 kilometara te cijeli tok Dunava kroz Hrvatsku. Zbogkoje su pale u posljednja tri dana rastu vodostaji svih rijeka, pa i Drave i Dunava, no opasnosti od poplava nema.Velike nam rijekei za sadanekog zabrinjavajućeg porasta, izjavio je Nađ, dodavši kako se velike količine vode slijevaju u manje slivove poput Virovitičkog županijskog kanala, sliva Karašica - Vučica koji je u ovom trenutku najopterećeniji vodom, te u slivove Vuke i Baranje, no ni tamo za sadaOsječki Centar budno prati događanja na poplavljenim područjima i spreman jeukaže li se potreba, no kako stvari stoje, čini se da to neće biti neophodno.Obzirom da je za kraj tjedna najavljeno, Osječani će se vjerojatnije suočiti s drugim problemom –iz naplavljenih područja s druge strane Drave, no to je već neka druga tema...