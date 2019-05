najveća djela i najbolji projekti

najuspješnijih javnih projekata

represije i prekomjernog kažnjavanja

povećanja sigurnosti u prometu

prijateljski im pomagali

gradskih biciklističkih ruta

Grad i Policijska uprava, Tržnica i Turistička zajednica, Zajednica športova

pun sunca

'Zamračio' pa 'osvijetlio' grad

4.148 prekršaja biciklista

nisu ugrozili

Sjećam se kako sam tada 'zamračio'. Rekao sam da više ne smiješ ni glasno disati, a da te policajac ne zaustavi s ispisanom kaznom, kao da smo kažnjenička legija

Tomislav Horvat

Tada sam osmislio projekt na principu suradnje biciklista s policijom i to proširio na obilaske grada biciklima i uopće na cikloturizam. Na to se prirodno nadovezala osječka Turistička zajednica, medicinari su se uključili oko povoljnog učinka bicikliranja na zdravlje, muzeji i udruge na temu bicikla kroz povijest… Spontano su došle i druge ideje i sada je to već jedna široka suradnja s višestrukim pozitivnim učincima

Boris Piližota

nije ušla

Igora Medića

nigdje ne spominje

Policija 'okrenula kaput'

prekomjernog kažnjavanja građana

Ladislavom Beceom

Milan Baričević

Policijski službenici danas su izrazito ljubazni i susretljivi, u potpunosti su dokinuli animozitet građana prema policiji i motivirano surađuju s nama na toj i sličnim aktivnostima

xtreme sport, Rog Joma, Intersport, Hervis, Škos, Bicikli Ljubas, Decathlon

Kortljaneri i BK Osijek 2010.

dvije velike

Osječku ljetnu noć

Velike dobrobiti za male novce

15 tisuća kuna

nagradnih bicikala

Banka nam inače stavi na raspolaganje određen iznos novca godišnje, a mi ga onda raspoređujemo po javnim potrebama

Ivana Vrkića

hrvatskog kuhara

Tomislava Špičeka

zdrave voćne smootie

gastro-radionice

Bicikle i na vlak!

Igor Medić & Saša Uranjek

uspješnom

Možda već na sljedećem bikeOS-u dogovorimo poseban vlak iz Zagreba kojim bi u Osijek na turističko-sportsko-zdravstveni izlet stigli znatiželjnici i natjecatelji iz hrvatske metropole i okolice sa svojim biciklima, jer to je samo jedna od ideja kojima ćemo obogatiti sljedeći i sljedeće bikeOS manifestacije

Tekst: Goran Flauder

Foto: Antonela Martinčević/Foto-arhiv031

Danastaju iz duboke boli i frustracije, prošlog je vikenda pokazao upravo naš grad organiziravši prvi ovogodišnji bikeOS – Urbani bike festival Osijek , jedan odšto smo ih u Hrvatskoj posljednjih godina uopće mogli vidjeti.Još u proljeće 2016. prosvjedovali smo protiv policijskebiciklista na osječkim ulicama, čime su organi reda – pod izgovorom– popravljali statističke pokazatelje vlastite uspješnosti i punili državni proračun naplaćenim kaznama. U subotu su policajci bili građanima na usluzi,u natjecanju i pojašnjavali zakonske odredbe, dijelili savjete i upućivali ih kako ispravno postupati u prometu. Bili su sušta suprotnost policajcima koji su prije tri i četiri godine, skriveni u blizinis kemijskom olovkom i blokom za ispisivanje kazni u rukama, čekali sljedeću žrtvu poput lovca koji na čeki s napetom puškom vreba divljač za odstrel.U široko kolo bikeOS-a uhvatili su se, klubovi i udruge, proizvođači, serviseri i trgovci, a pomalo stidljivo i građani natječući se u bikeOS olimpijadi i svi su zaigrali na istu lokalnu glazbu. A Osijek je te subote baš bio –Ružna iskustva instinktivno potiremo iz sjećanja, no kakva je nelagoda vladala osječkim ulicama prije tri, četiri godine bit će jasno prisjetimo li se da je samo u prva tri mjeseca 2015. biciklistima ispisano čak 1.066 kazni ! U OBŽ-u je 2016. policija zabilježila, od kojih se 1.664 odnosilo na vožnju izvan biciklističke staze ili po sredini ceste. U većini tih prekršaja oniostale sudionike u prometu niti pješake pa su bili opravdano revoltirani učestalim kažnjavanjem.“, priča nam, idejni začetnik bikeOS-a.“, kaže Horvat.Premda je član SDP-a, kao i, prvi zamjenik gradonačelnika koji je predstavljao Grad kao pokrovitelja manifestacije, politikau butigu bikeOS-a. Piližota je od, direktora Tržnice i glavnog organizatora priredbe zatražio da se njihova stranačka pripadnostkako bi manifestacija ostala politički nekontaminirana i namijenjena isključivo građanima i njihovoj razonodi, zdravlju, edukaciji te uspostavi većeg povjerenja prema institucijama. I sve to još u jeku predizborne kampanje, usprkos općoj preplavljenosti dnevnih sadržaja nadolazećim izborima za EU parlament.Taj Medić, koji se kao županijski vijećnik prije tri godine žestoko obrušio na 'presavjesnu' Policijsku upravu zbog, danas izvrsno surađuje s novim načelnikom,s kojim partnerski dijele poslove oko organiziranja priredbe u općem interesu.Možda Bece danas ne postiže statističke rekorde uspješnosti kakvima je težio njegov prethodnik,, ali niti jedan policijski načelnik na ovim prostorima nije s građanima i njihovim političkim predstavnicima te gradskim poduzećima i ustanovama uspostavio tako blisku suradnju i takvo partnerstvo. Odjel za prevenciju, koji je PU predstavljao i na bikeOS-u, gotovo je sveprisutan u suživotu s javnošću i s medijima, a rezultati se osjećaju kao proljeće u zraku.“, ocjenjuje Igor Medić već drugu godinu suradnje na projektu bikeOS.Osim poznatih tržišnih brendova u Osijeku – E– te udrugakoji su i ovoga puta besplatno koristili gradske štandove na Trgu slobode, vidjevši uspjeh i mogućnosti cijelog događaja (ili „potencijal eventa“, ako vam je jasnije) već su se javile ispecijalizirane trgovačke tvrtke i zanimale za svoje sudjelovanje u narednim priredbama. A sljedeća je na redu već potkraj lipnja i najvjerojatnije će je vezati uz popularnuMedić nam je, kao najupućeniji, procijenio proračun projekta na najviše. Zagrebačka banka kao glavni pokrovitelj sva četiri bikeOS festivala – koliko u gradskoj upravi procjenjuju da će uspjeti organizirati ove godine – izdvojila je najveći dio toga simboličnog iznosa za kupnju(ženskog i muškog) kako bi najuspješniji natjecatelj mogao birati jednoga za nagradu, a tim je sredstvima kupljeno i stotinu majica s logotipom projekta. Zagrebačka banka inače je poslovna banka Grada Osijeka i njegovih ustanova i poduzeća pa je ulaganje u takve općekorisne gradske projekte i svojevrsna njezina obveza.“, rekao nam je Boris Piližota, do povratka gradonačelnikana posao, prvi čovjek Grada. Projekt bikeOS zasigurno opravdava svaku kunu takvih ulaganja, posebice što je omjer između uloženog i dobivenog u njegovoj realizaciji povoljniji nego kod bilo kojeg drugog projekta.Turistička zajednica dovela je poznatog(ili „chiefa“, ako vam je razumljivije),te mu u tri dana organizirala još dva nastupa, čime je maksimalno iskoristila njegov angažman za pripadajući mu honorar. Usluga gradskih tvrtki i njihovih zaposlenika ne ulaze u proračun priredbe, ali su zasigurno daleko vrjedniji od službenog troška. Tržnica je tako postavila štandove, donijela stilizirani drveni tramvaj i ozvučenje, pripremilai umrežila sve ostale suorganizatore, a Turistička zajednica osigurala je turističkog ciklovodiča Nenada Korena koji je tridesetak zainteresiranih poveo u obilazak gradskih znamenitosti. Platila je voće i povrće na tržnici što ga je velemajstor Špiček izabrao za pripremu neobičnih obroka za posjetitelje i održavanjena otvorenom te pripremila medalje za najuspješnije natjecatelje u četiri kategorije, a osigurala je i posebne nagrade na Sajmu cvijeća istodobno otvorenom u Parku Kralja Držislava.Poslovna osovina(direktor TZ-a Osijek) pokazala se i ovoga putakao i u višegodišnjim njihovim zajedničkim projektima, a pripremaju već i nove zabavne i edukativne sadržaje kojima će obogatiti predstojeće priredbe te vrste.Natjecalo se gotovo stotinu sudionika, a puno više ih je promatralo, navijalo, sudjelovalo u programu i zamišljalo sebe u ulozi natjecatelja nadajući se kako će na nekoj od sljedećih manifestacija prikupiti više hrabrosti i ući 'u borilište'.“, zaključio je Piližota.