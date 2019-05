osječkoj podružnici Auto Hrvatske

Ivan Anušić

Elektrotehničkoj i prometnoj školi Osijek

Prvoj srednjoj školi Beli Manastir

stara 13 godina

597.500,00 kuna

Kao osnivač ovih škola Osječko-baranjska županija osigurala je 1,2 milijuna kuna za nabavu novih vozila potrebnih za obuku učenika za zanimanje vozača u ove dvije škole. To je još jedna potvrda kontinuiranog investiranja Županije u obrazovanje, a za škole je preduvjet za nastavak kvalitetne realizacije nastavnog plana i programa za ovo zanimanje

Antun Kovačić

samostalno upravljanje vozilom

311 učenika

40 učenika

danas (14. svibnja 2019. godine) županpredao je na uporabu teretna vozilate. Novi kamioni za obuku učenika ovih škola za zanimanje vozač motornog vozila bili su potrebni jer su postojeća vozila. Osječko-baranjska županija je stoga osigurala sredstva i provela postupak nabave za vozila marke MAN TGL 12.220, i to s detaljno određenim tehničkim specifikacijama. Ukupna vrijednost svakog vozila s PDV-om iznosi- rekao je župan Ivan Anušić.Ravnatelj Elektrotehničke i prometne škole Osijekističe da su učenici nakon trogodišnjeg školovanja spremni za, a da bi dobili vozačku dozvolu potrebno je zadovoljiti i vanjsko vrednovanje u HAK-u. Interes učenika za upis je velik, no za povećanje kvota potrebno je riješiti pitanja prostora u školi te broja instruktora. Novim vozilom zadovoljan je i ravnatelj belomanastirske Prve srednje škole Marko Ilijašev koji ističe da su i pojedini prijevoznici zainteresirani za stipendiranje i zapošljavanje učenika ovog zanimanja.Od 2006. godine do sada obuku za vozača motornog vozila prošlo jeElektrotehničke i prometne škole Osijek te 232 učenika u Prve srednje škole Beli Manastir. Sada je u obuku u obje škole uključeno ukupno