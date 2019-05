Memoari

Tekst i foto: Krešimir Šokčević, dipl. knjižničar

(prema franc. mémoires – uspomene; lat. memoria – sjećanje),u kojoj autor iznosi svojadogađajima u kojima je sudjelovao ili im svjedočio. Memoarski je tekst sličan, od koje se uglavnom razlikuje po širini tematike. U autobiografiji je središnja tema sâm autor, dok se u memoarima u većoj mjeri bilježe i drugi ljudi i događaji u kojima je autor sudjelovao.Prva knjiga koju predstavljamo nosi naslovautora Johna Grogana, u izdanju Algoritma Zagreb. John i Jenny Grogan na početku su svog zajedničkog životnog puta. Mladi i zaljubljeni, sa savršenom malom kućom i nijednom brigom koja bi im pomućivala idilu. Tada je u njihove živote, na svojim dražesnim šapama, ušao Marley – mala, žuta loptica od preslatkog šteneta – i promijenio ih na načine koje nisu mogli ni zamisliti. Preslatko štene brzo je naraslo u impozantnog labrador-retrivera, psa kojemu je rijetko koji bio ravan. Zalijetao se u staklena vrata, sramotio Johna i Jenny pred gostima te jeo praktički sve što bi mu se našlo na putu – uključujući kauč i skupi nakit. Marley je, bezobzira na strašan nered koji je pritom proizvodio, osvojio srca svih kojima je ikada prošao životom, a svoju ljudsku obitelj poučio kako bezuvjetna ljubav dolazi u mnogim oblicima. Je li moguće pronaći ključ sreće uz pomoć psa? Samo pitajte Grogane. A oni su svoj odgovor sada odlučili podijeliti s nama. "Marley i ja", čim je objavljen, osvojio je srca čitatelja diljem svijeta istinitom, iskrenom, toplom i nezaboravnom pričom o jednoj obitelji i prekrasno neurotičnom psiću koji ju je naučio što je doista bitno u životu. Njezinu je autoru priskrbio i nominaciju za prestižni British Book Awards, u kategoriji najboljih memoara.Sljedeći naslov koji predstavljamo jestznači autora Paula Kalanithija u izdanju Mozaik knjige Zagreb. Dah koji život znači potresna je, emotivna i nadahnjujuća knjiga koja donosi memoare persprektivnog neurokirurga te prije svega slavi život. Ova knjiga u sebi nosi žurnost utrkivanja s vremenom, potrebe da se kaže mnogo toga važnoga. Paul Kalanithi, neurokirug s američkog Stanforda, sa smrću se suočio kao liječnik i kao pacijent. Proučavao ju je, borio se s njom i prihvatio je. Želio je ljudima pomoći shvatiti smrt i suočiti se s vlastitom smrtnošću. Knjiga je na određen način nedovršena jer ubrzano je pogoršavanje Paulova stanja zaustavilo njezino pisanje, ali to je temeljna sastavnica njezine istine, stvarnosti s kojoj je Paul bio suočen.Sljedeća knjiga autora Todda Burpa i Lynna Vincenta u izdanju V.B.Z. Zagreb nosi naslov. Dječak Colton Burpo (sin protestantskog pastora) bio je na granici između života i smrti, no ipak je preživio zahvaljujući hitnom kirurškom zahvatu. Njegova obitelj bila je presretna i zahvalna zbog čudesnog oporavka. No, nisu očekivali priču koju je Colton počeo spontano otkrivati sljedećih mjeseci – priču toplu i čudesnu koja potanko opisuje put sinčića do raja i natrag. Colton je s nepune četiri godine rekao roditeljima kako je tijekom operacije napustio tijelo, a tu je tvrdnju potkrijepio točno opisujući što su njegovi roditelji radili u drugom dijelu bolnice dok je on ležao na operacijskom stolu. Govorio je o svojemu posjetu raju te prepričavao priče koje su mu ispripovijedali ljudi koje je ondje sreo, ali ih za života nije upoznao, otkrivajući događaje koji su se dogodili i prije njegova rođenja. Svoje je roditelje zapanjio i opisima te malo poznatim pojedinostima o raju, koje su se u potpunosti podudarale s Biblijom, iako još nije znao čitati. Dječje nevino i otvoreno, Colton govori o susretu s odavno preminulim članovima obitelji. Opisuje Isusa, anđele te kako je Bog "jako, jako velik" i koliko nas voli. Coltonova priča, koju njegov otac pripovijeda dječakovim jednostavnim riječima, nudi uvid u svijet koji nas čeka i u kojemu, kao što Colton kaže: "Nitko nije star i nitko ne nosi naočale." Knjiga "Raj zaista postoji" može zauvijek promijeniti vaš način razmišljanja o vječnosti, nudeći mogućnost da vidite i povjerujete, poput djeteta. Ako vjerujete u vječni život ili se preispitujete, ako tražite utjehu zbog smrti voljene osobe ili imate potrebu doživjeti novi uvid u začudnu Božju mudrost i Božji plan za vaš život, ovo je priča za vas.Četvrta knjiga koju predstavljamo nosi naslovautorice Elaine Nussbaum u izdanju Planetopije Zagreb. "Možete ozdraviti", riječi su koje je Shizuko Yamamoto uputila Elaine Nussbaum u trenutku kad su se prvi put srele na makrobiotičkom zdravstvenom savjetovanju. Bilo je to tri godine nakon što joj je prvotno dijagnosticiran rak maternice koji je kasnije metastazirao na pluća i kosti te nakon tri pune godine izlaganja tijela invazivnim operacijama, kemoterapijama i zračenjima. I doista se to i dogodilo. Makrobiotičkom prehranom, shiatsu masažom, vježbanjem, snagom volje te podrškom obitelji i prijatelja, pobijedila je rak u terminalnom stadiju. Ovo je njezina nadahnjujuća priča o izlječenju usprkos najcrnjim prognozama – od prvoga dana u bolnici, do agonije kroz koju je prolazila zajedno sa svojim najbližima i na kraju o pobjedi – koja budi nadu u svim oboljelima od raka, a također predstavlja još jedan dokaz da makrobiotika može biti iznimno učinkovita u liječenju ove podmukle bolesti. Elaine Nussbaum nakon svog bolnog iskustva s rakom postala je profesionalna nutricionistica i učiteljica makrobiotike. Nakon izlječenja, proučavala je, primjenjivala i poučavala makrobiotiku više od dvadeset godina te isto tako održavala zdravstvena savjetovanja u West Orangeu u New Jerseyju.Peta knjiga koju predstavljamo nosi naslovautorice Susannah Cahalan u izdanju Profila Zagreb. Jednog se dana 24-godišnja njujorška novinarka Susannah Cahalan probudila u bolničkom krevetu, a da uopće nije znala kako je tamo dospjela, štoviše nije se uopće mogla sjetiti što se s njom zbivalo prethodnih mjesec dana. Tek je od liječnika saznala da su je u vrhunsku bolnicu "New York Medical Centre" doveli u mahnitom stanju jer je oboljela od jedne izuzetno rijetke, zato uglavnom nepoznate bolesti tijekom koje do tada sasvim normalna osoba odjednom padne u stanje potpunog ludila. Mozak joj prestane normalno funkcionirati pa osoba sama sebi postane opasna po život. Liječnici su prvo sumnjali da ima psihičkih problema te da je psihijatarski slučaj. Kasnije su joj davali druge netočne dijagnoze, no sretna je okolnost bila što se za njen slučaj zainteresirao jedan sirijski liječnik, koji se slučajno u toj bolnici nalazio na praksi, a koji je brzo shvatio što joj je. Činilo mu se da se ona razboljela od jedne vrlo rijetke i strašno agresivne upale mozga. Nakon više testova, koje joj je dao, utvrdio je da je njegova dijagnoza bila točna. Imao je već ranije u svojoj praksi sličnih slučajeva te vrlo rijetke vrste upale mozga, pa je znao kako je treba liječiti. On ju je ne samo izliječio, nego joj je, kad se počela oporavljati, pomogao rekonstruirati što joj se tih mjesec dana događalo. Uz pomoć raznih svjedočanstava onih koji su je liječili i njegovali te njenih prijatelja i rođaka napisala je ovu uzbudljivu knjigu o mjesecu kada je bila luda. U knjizi objavljuje i detaljni opis svoje bolesti, kako se drugi ljudi koji obole od iste bolesti zbog neznanja liječnika ne bi našli u sličnoj situaciji.