jučer su sudjelovali na. Na Kupu je sudjelovalo oko 700 natjecatelja izKate- 2. mjesto cicibani kate apsolutna.Borbe- ml.učenici -40 kg 1.mjesto- ml.učenici +45 kg 1.mjesto- učenici-50 kg 3.mjestoEkipno Borbe učenici 1. mjesto u sastavu (). U repasažnim borbama za 3.mjesta korak do medalje ostali su u pojedinačnim nastupimaučenice borbe,Ml.kadetkinje borbe iml.učenici -40 kg. Te zauzeli 5. mjesta.Najuspješniji je bio kata tim mlađih kadetkinja u sastavukoje su osvojile 1. mjesto i okitile se zlatnom medaljom.U pojedinačnim nastupima 2. mjesto je osvojilau kategoriji mlađih kadetkinja do zelenog pojasa, dok jeosvojila 3. mjesto među natjecateljicama do plavog pojasa.Dobar pojedinačni nastup je imala i cicibankakoja je ovaj puta ostala bez medalje.nastupio je na ovom turniru s troje mladih kataša,Razlog nastupa bio je provjera trenutne formeuoči odlaska na Prvenstvo Balkana ( 31.5. do 02.6. 2019.)Iako je organizacija kao i natjecateljska pravila turnira bila podređena isključivo natjecateljima iz Srbije, kataši ostvarili su zapaženi rezultat, pokazavši brzu prilagodbu na čudna turnirska i sudačka pravila.Ovaj puta najuspješniji natjecatelj bio jekoji je u dvije natjecateljske kategorije osvojio dva zlatna odličja i pokazao zavidnu mentalnu i tjelesnu formu.je nelogičnom sudačkom odlukom izgubila u trećem kolu protiv mlade natjecateljice iz Srbije, ali ipak u repasažu Katia dominira i osvaja brončano odličje. U drugoj natjecateljskoj kategoriji Katia je osvojila zlatno odličje, pobjedama 5:0 u svim kolima. Najmlađa katašicakoja je prvi puta nastupila na velikom međunarodnom turniru, također je nelogičnom sudačkom odlukom izgubila u 1.kolu.