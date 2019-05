Mišić Mišo i prijatelj Gymi

TC Portanova

Mišić Mišo i prijatelj Gymi u velikoj gimnastičkoj avanturi

baviti gimnastikom

Jako mi se sviđa predstava, naučili smo koji su to osjećaji koji nas vesele i muče svaki dan. Mišo nam je pokazao da je normalno imati te osjećaje i kako se nositi s njima

Vlatka Šimunović

Veseli nas nastavak suradnje s organizatorima DOBRO World Cupa Osijek, nadamo se da ćemo u budućnosti proširiti suradnju – već za ovo ljeto imamo najavu nove suradnje

Sljedeći vikend – gimnastička tramvajska vožnja

prekrasnim osječkim tramvajem

Moltonko iz Osijeka

2 interaktivne tramvajske vožnje

subotu, 18. svibnja 2019.

slobodan

Za najmlađe osiguran besplatan ulaz na DOBRO world cup Osijek

30,00 HRK

50,00 HRK

besplatno

Tekst i foto: Gimnastičko društvo Osijek - Žito

Najava:

Godinu dana je prošlo od prvog izvođenja dječjeg igrokaza „“ koja je danas udobila i svoj nastavak „“ – naime, Mišo se odlučiote krenuo na gimnastička natjecanja. Kako to i biva u sportu, nekada je bio uspješan, a nekada i ne pa je to rezultiralo pojavom raznih osjećaja – srećom, veseljem tugom i strahom.Maleni Mišo, uz pomoć svog velikog prijatelja Gymija, maskote DOBRO World Cupa Osijek , naučio je kako upravljati svojim osjećajima, a na kraju igrokaza najmlađi su s najdražom Mišinom trenericom odradili i kratak trening kao pripremu za novi radni tjedan.“, nakon odgledanog igrokaza rekla je Ena (7 godina).Direktorica marketinga TC Portanova,, nije krila zadovoljstvo zbog nastavka suradnje.“.Obići grad Osijek, pri tom upoznati zanimljive likove i naučiti ponešto o gimnastici – odlična je prilika za dobru zabavu i velikima i malima.Baš stoga, nakon uspješne premjere igrokaza „Mišić Mišo i prijatelj Gymi“ u TC Portanova, u kreativnoj suradnji s Igraonicom, organizirat će seza najmlađe u okviru kojih će djeca ponovno uživati u druženju s Mišom i Gymijem.Igrokaz u GPP tramvaju „Mišić Mišo i prijatelj Gymi u velikoj gimnastičkoj avanturi“ održat će se ugodine s polascima u 11 i 12 sati na Trgu Ante Starčevića.Ulaz za sve posjetitelje jePromocija gimnastičkog sporta i to među najmlađom populacijom, i ove godine jedan je od najvažniji zadataka organizacije Svjetskog gimnastičkog kupa. Upravo zbog toga, uz cijene ulaznica ododnosno, a djeca do 12 godina moći će nastupe najboljih hrvatskih i svjetskih gimnastičara pratiti potpunoZa sve posjetitelje, velike i male, organizatori pripremaju mnoštvo iznenađenja, a najsretniji će moći 25. i 26. svibnja osvajati i zanimljive nagrade u dvorani Gradski vrt. Već sada, ulaznice se mogu kupiti putem sustava ENTRIO ili putem linka Zgrabite svoje ulaznice, navijajte za najbolje i OSjetite gimnastiku!