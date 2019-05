Centra Ericsson Nikola Tesla

robotizacije na gospodarstvo i društvene promjene

Ericsson Nikola Tesla, Gideon Brothers, Binaria i ATOS

IT sektora u Osijeku i Osječko-baranjskoj županiji

Boris Piližota

Dragan Vulin

zadovoljstvo

robotima i novim tehnologijama

Budućnost poslova 2018.

ljudske vještine

U prostorijama osječkogodržan je 2. međunarodni Forum ICT - društvo „Roboti dolaze: Utjecaj robotizacije na gospodarstvo i društvene promjene“ u organizaciji Instituta za europske i globalizacijske studije i francuskog Laboratorija za inženjeriju sistema u Versaillesu.Tema ovogodišnjeg Foruma je utjecaj, a temeljna ideja njegova održavanja u Osijeku jest jačanje ICT sektora u Osijeku, Osječko-baranjskoj županiji i Republici Hrvatskoj. Na Forumu sudjeluju predstavnici regionalnih i lokalnih institucija te hrvatskih sveučilišta, kao i domaće tvrtke poputs ciljem fokusiranja na četvrtu industrijsku revoluciju te promoviranja IT sektora u funkciji razvoja Hrvatske i digitalne ekonomije.Obzirom da je jedan od ciljeva ovog foruma jačanje, na forumu su govorili dogradonačelnik Osijekai predsjednik osječko-baranjske Županijske skupštine. Piližota je naglasio brz rast i razvoj IT sektora u Osijeku te je izrazio zadovoljstvo činjenicom da se na prošlogodišnjem forumu najavio dolazak tvrtke Ericsson Nikola Tesla u Osijek, a već ove godine se forum održava upravo u njihovim prostorima, što je rezultat sjajne suradnje privatnog, javnog i znanstvenog sektora.Vulin je također izraziošto se ovaj međunarodni forum održava upravo u Osijeku i Osječko-baranjskoj županiji koje želimo pozicionirati na karti ICT sektora kada je riječ o. OBŽ na taj način želi pokazati da je po tome među vodećima u Hrvatskoj jer ima sve preduvjete; kvalitetne ljude, snažno Sveučilište koje može osigurati dovoljan broj kadrova za ovu struku i svake godine sve više tvrtki koje djeluju u ovom području, a to je najvažnije.Forum je organiziran kroz tri temeljna panela na kojima se, u kontekstu četvrte industrijske revolucije, govori o iskustvima tvrtki u robotici te odnosu i prilagodbi Hrvatske promjenama koje se događaju. Te promjene se, prema istraživanju Svjetskog ekonomskog foruma ,,”, očekuju već u sljedećih pet godina, tijekom kojih će robotizacija i automatizacija na globalnoj razini stvoriti 58 milijuna radnih mjesta više nego što će ih “uništiti”. Istodobno, neki će poslovi nestati, u potpunosti se robotizirati ili fundamentalno izmijeniti, dok će povećanje produktivnosti dovesti do otvaranja novih radnih mjesta, uglavnom na poslovima koji zahtijevaju “” – najviše na području inovacija i razvoja, ali i prodaje, marketinga, odnosa s klijentima, elektroničke trgovine, društvenih medija i sl.