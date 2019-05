Francuzi

su bez premca najbolji ljubavnici na svijetu – istina ili mit? Ovo uvriježeno mišljenje među nježnijim spolom nema znanstveno uporište, ali većina će se s njim složiti. Koja je to čarobna formula privlačnosti Francuza – da li je to njihov šarm i ležernost u kombinaciji sa stavom i onim neodoljivim 'je ne sais quoi' faktorom, koji im je usađen od rođenja, začinjeno s fatalnim i strastvenim nastupom koji jednostavno obara s nogu? Tajnu njihove neupitne privlačnosti još uvijek nitko nije službeno razotkrio, ali možda ju saznate u najnovijem filmskom hitu 'Ljubavnik na francuski način'., redatelj filmadonosi novu francusku komediju '' koja će vas nasmijati do suza. Nakon što ga njegova bogata osamdesetogodišnja prijateljica ostavi zbog mlađeg muškarca, stari žigolo će uz pomoć nećaka morati potražiti novu milijunašicu. U glavnim ulogama su:CineLady projekcija održat će se u, u CineStaru Novi Zagreb (Avenu Mall), gdje sve dame od 19:00 sati očekuje piće dobrodošlice i pokloni sponzora – Nivea, Mentos, Blanc1664 te Nescafé. A kao poseban gost iznenađenja najavljuje se gospodin Savršeni – Goran Jurenec koji će zasigurno izazvati uzdahe brojnih dama. Dok ostale CineLady projekcije možete pogledati u CineStar kinima uZajedno sa svojim prijateljicama na duhovit način saznajte tajne zavođenja francuskog žigola te se uputite u najbliže CineStar kino. Za CineLady projekcije, uvijek se traži ulaznica više, a samim time i posjećenost iste raste i upravo zato je važno svoje kinoulaznice nabaviti na vrijeme.Svoju CineLady ulaznicu za pretpremijernu projekciju filma 'Ljubavnik na francuski način' u distribuciji Blitza možete kupiti na blagajnama kina, putem iCineStar aplikacije ili online na:, a redovno u CineStaru ga možete pogledati od 13. lipnja.