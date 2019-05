Osijek Drone Expo

[9.5.2019, Građevinski fakultet]

Najava:

2. sajam dronovaotvoren je danas svečanom konferencijom pod nazivom „“ koja se održala naU zajedničkoj organizaciji, na konferenciji su predstavnici renomiranih domaćih tvrtki govorili o važnosti upotrebeu unaprjeđenju proizvodnih procesa te osposobljavanju kadrova za upravljanje bespilotnim sustavima. Cilj konferencije je bio povezati korisnike s proizvođačima te im omogućiti da se iz prve ruke uvjere kako im ova tehnologija može pomoći u poljoprivredi.iz organizacijskog timaistaknuo je kako se, uz primjenu moderne tehnologije, troškovi proizvodnje mogu značajno smanjiti, aproizvoda povećati. Po njegovim riječima, osnovna prednost upotrebe dronova u poljoprivredi je ušteda jer današnje tehnologije omogućavaju poljoprivrednicima puno bolji uvid u to što se događa s tlom, biljkama i atmosferom. Uz korištenje sustava koji ima kameru, proizvođači jednostavno mogu dobiti uvid u polje i vidjeti gdje se pojavila bolest ili gdje nedostaje vode ili gnojiva, što dovodi do optimiziranja njihovog djelovanja i do velikih ušteda.sve su rašireniji i u vinogradarstvu gdje se koriste za procjenu površina za tretiranje zaštite, planiranje berbe i potrebnog ljudskog rada u vinogradima.Župan osječko-baranjskitakođer je istaknuo kako su moderna tehnološka rješenja budućnost poljoprivrede, a to je temeljna. Anušić je podsjetio i na činjenicu da je dobar dio Slavonije još uvijek miniran, gdje dronovi također mogu biti jako korisni.na konfereiji je predstavila prvu hrvatsku certificiranu školu za osposobljavanje kadrova za upravljanje bespilotnim sustavima naglasivši kako su operateri dronova kadar za kojim postoji sve veća potreba na tržištu rada., direktor BIOS-a Osijek, najavio je kako BIOS uskoro otvara hardverski laboratorij gdje će svi zainteresirani s područja Osijeka moći izrađivati prototipe dronova i dijelova za dronove.Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo i Hrvatska kontrola zračne plovidbe predstavili su novosti vezano uz zakonodavni okvir u Republici Hrvatskoj.Konferencija se pokazala veoma uspješnom i na najbolji je način najavila 2. sajam dronova Osijek Drone Expo koji će se održati 10. i 11. svibnja u dvorani Gradski vrt.