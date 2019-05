Osjeèka televizija - Vijesti, 08.05.2019.

Jedna od najprometnijih ulica u Osijeku, Trpimirova, idućih će 90 dana biti tek djelomično otvorena za promet. Jer u tijeku su radovi na sanaciji kolnika vrijedni dva i pol milijuna kuna što je druga od ukupno tri faze radova koji su obuhvatili dionicu od južne osječke obilaznice, a završit će na spoju s Biljskom cestom. Trenutno je otvoren samo jedan prometni trak na relaciji od Vukovarske do Drinske ulice, i to onaj od sjevera prema jugu, pa iz Grada Osijeka pozivaju građane na strpljenje i korištenje alternativnih pravaca. A to su obilazak preko Sjenjaka ili Drinske ulice. U sklopu prve faze radova na Trpimirovoj su izgrađena tri kružna toka, a treća faza obuhvatit će sanaciju kolnika, rasvjete i oborinske odvodnje sve do spoja s Biljskom, uz mogućnost izgradnje kružnog toka na križanju s Vukovarskom.