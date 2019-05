Ivan Anušić

U zadnje dvije godine potpore za poticanje gospodarstva povećali smo gotovo dvostruko. To pokazuje jasan smjer u komu ide Osječko-baranjska županija, a već se osjeti kroz realizaciju projekata na terenu, povećanje broja zaposlenih i obrta te građana koji žele ovdje ostati i graditi svoju budućnost kroz obrtništvo i poduzetništvo. Naravno, to nije konačno jer ćemo i dalje raditi te tražiti modele kako još jače i kvalitetnije poticati poduzetništvo na području naše županije

Malo i srednje poduzetništvo glavni je pokretač cjelokupnog gospodarstva i generator novih radnih mjesta, pa je Osječko-baranjska županija aktivno uključena u projekte poticanja poduzetništva. Najznačajniji je projekt poticanja poslovanja koji je namijenjen poduzetnicima za nabavu alata, strojeva, postrojenja i opreme, kupovinu, izgradnju, rekonstrukciju ili opremanje poslovnog prostora, nabavu računalne opreme i računalnih programa te osposobljavanje i marketinške aktivnosti

Povodom objavljivanja šest javnih poziva za dodjelu potpora za poticanje razvoja poduzetništva u 2019. godini, županodržao je danas tiskovnu konferenciju.Za provedbu ovih poziva u proračunu Županije planirano je, od čega je najveći dio () namijenjen za potpore za pokretanje, razvoj i unapređenje poslovanja, a rebalansom proračuna osigurano je dodatnih milijun kuna, pa se očekuje drugi javni poziv u rujnu ove godine.“, izjavio je župan Anušić dodavši kako je u zadnjih godinu dana broj poslovnih subjekata na području županije povećan za“, izjavila je pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvoSvi pozivi otvoreni su do utroška planiranih sredstava, a najkasnije do 31. listopada 2019. godine. Javni pozivi su objavljeni na internetskim stranicama Osječko-baranjske županije . Prijave su, no ukoliko je nekome potrebna pomoć za to ili prikupljanje dokumentacije djelatnici Upravnog odjela za gospodarstvo će im pomoći kakoInače, za projekte poticanja poduzetništva u Proračunu Osječko-baranjske županije za 2019. godinu osigurano je ukupno. Osječko-baranjska županija na taj način nastoji aktivno pridonijeti stvaranju pretpostavki i stimulativnog okruženja za razvoj poduzetništva, što provodi kroz 11 programskih aktivnosti 30-ak projekata poticanja poduzetništva.