Nestali na nebu

Planina straha

Titani

Bez izlaza

Nikadgrad: Kušnje Morrigan Crow

Posljednja gospođa Parrish

Britt-Marie je bila ovdje

Olujna sestra

Južina

Neoplanta

Exterritorium

"Smrtonosno bijelo

Relikvijar







Ako se ovogželiteuz knjigu i tražite ideju što čitati, uz ovih trinaestmoći ćete uživati u svim vremenskimkoje nam svibanj donese. Redom su to, puniemocija koje će uzburkati vaše čitalačke stanice. Uživajte!Kada se Thea nađe u zrakoplovu otetom negdje iznad Libijske pustinje, njezin je prioritet pobrinuti se za dvojicu dječaka spašenih iz rata u Africi, koji sada s njom putuju k novoj obitelji u Londonu. Kao jedna od najboljih operativki za otmice i spašavanje, Thea će se naći u pregovorima za živote dvojice dječaka i svih putnika na zrakoplovu, a jedan pogrešan potez može dovesti do smrtonosnih posljedica. Nakon što je prisilno odvojena od dječaka i ostalih putnika, Thea i njezin tim brzo će se posvetiti misiji spašavanja, i ne sluteći da će pritom razotkriti zavjeru CIA-e, Vatikana i sicilijanske mafije. Thea Paris je ženski James Bond, a K. J. Howe jedna od zanimljivijih autorica današnjice. Uvjerljivo i pametno napisan, roman "" odvest će vas na mjesto gdje ćete osjećati turbulencije od okretanja svake nove stranice.Dvije jedanaestogodišnje djevojčice, Ana i Lucía, nestale su na povratku iz škole u Monteperdidu, izoliranom selu okruženom surovom prirodom u brdovitim Pirenejima. Nakon opsežne potrage i neuspješnih pokušaja lokalne policije u pronalaženju bilo kakvog traga, slučaj nije riješen, a stanovnici mjesta i dalje su obilježeni tragedijom. Pet godina poslije dogodila se prometna nesreća u klancu nedaleko od Monteperdida pronađena je Ana kao putnica u slupanom automobilu i s ozbiljnim ozljedama glave. Započinje utrka s vremenom u spašavanju Lucíje, druge nestale djevojčice. U mjesto stižu mlada policijska inspektorica Sara Campos i njezin šef Santiago Baín kako bi pomogli lokalnoj policiji, a slučaj nestalih djevojčica ponovno se otvara. Tko je nastradali muškarac koji je upravljao autom u kojem je pronađena Ana i je li on oteo djevojčice? A što je s Lucíjom? Odgovori na ova pitanja skriva Agustín Martínez u spektakularnom romanu "".Teksas početkom 20. stoljeća, dok ljudi još putuju konjskom zapregom i tek uvode prve telefone, na rubu je naftnoga "buma", koji će biti začetkom dramatičnih promjena i gospodarskog rasta. Usred tog vremena preobrazbe američkog Juga, pojavljuju se dva nezaboravna lika čije se sudbine nepovratno isprepliću: Samantha Gordon, bogata nasljednica golema stočnog ranča Las Tres Lomas nedaleko od Fort Wortha, i Nathan Holloway, simpatičan i šarmantan mladić s farme u sjevernom Teksasu. U jeku društvenih promjena, velikih ljubavi i slomljenih srca, njihova će neraskidiva povezanost zapečatiti sudbinu dviju obitelji. U ovom grandioznom, ali ipak intimnom romanu, autorica tka dirljivu pripovijest punu neočekivanih preokreta i snažnih emocija. Leila Meacham je spisateljica koja je naslov "" učinila još većim.Mlada studentica Darby Thorne, žureći da stigne kući u Utah prije Božića, u noći se nađe usred žestoke snježne oluje u planinama Colorada. Ceste će biti neprohodne do jutra i prisiljena je čekati na udaljenom odmorištu uz autocestu, gdje susreće još četvero putnika koji su se onamo sklonili pred mećavom. Očajnički tražeći signal na mobitelu, Darby na parkiralištu dolazi do zastrašujućeg otkrića. U stražnjem dijelu kombija parkiranog pokraj njezina automobila, pronalazi djevojčicu zaključanu u kavezu za pse. Bez signala na mobitelu, ne može pozvati pomoć. Do jutra, kada se ceste oslobode, već može biti prekasno da spasi djevojčicu. Jedan od četvero stranaca je opasni otmičar. Ali koji? I kome od ostalih troje Darby može vjerovati? Izvrstan, napeti triler Taylor Adamsa "" govori o četvero nepoznatih osoba usred snježne mećave, otetoj djevojčici koja treba hitnu pomoć i hrabroj mladoj djevojci koja očajnički želi razotkriti i nadmudriti opasnog psihopata.Morrigan Crow je ukleta. Rođena na zlosretnu Staru večer, ta neobična djevojčica u svom rodnom Šakalovcu dežurni je krivac za sve male i velike nevolje. Kao i svoj ukletoj djeci, predodređeno joj je da umre na jedanaesti rođendan, kada nebeskoliki sat otkuca ponoć. Morrigan naizgled hrabro iščekuje taj trenutak, ali zapravo je prestravljena svojom sudbinom. Baš kada pomisli da za nju više nema nade, pojavljuje se zagonetni čovjek imena Jupiter Sjever, i bježi s njome na čudesno i magično mjesto – Nikadgrad. Ovdje je Morrigan napokon prihvaćena i voljena, ali kako bi zauvijek ostala u tom sigurnom okrilju, mora proći kroz četiri nevjerojatne kušnje i izboriti se za mjesto u tajnovitom Čudestnom društvu... Zabavna i dinamična priča Jessice Townsend "", vrvi živopisnim i fantastičnim detaljima.Amber Patterson umorna je od toga što je nevidljiva i obična. Sve je uvjerenija kako ju je svijet nepravedno zakinuo, uskratio joj ono za što je predodređena i što je zaslužila. Stoga će lukava Amber osmisliti plan koji bi je mogao dovesti na mjesto supruge neodoljivog milijunaša Jacksona Parrisha gdje bi napokon dobila svu pažnju, ljubav i novac koji joj, kako ona vjeruje, pripadaju. Tako će započeti pažljivo zamišljena preobrazba anonimne djevojke iz provincije u ženu koja će učiniti sve ne bi li postala nova gospođa Parrish. Problem je, naravno, Daphne, supruga Jacksona Parrisha, kao i činjenica da je on ludo zaljubljen u svoju ženu. No Amber neće odustati zbog takve prepreke. Spletkama će se uvući u život Parrishevih, a iz takve blizine postat će joj puno jednostavnije povlačiti konce i tjerati vodu na svoj mlin. Liv Constantine zapravo je pseudonim sestara Lynne i Valerie Constantine. "" ubrzo nakon objavljivanja postala je bestseler koji je dospio na top listu najprodavanijih knjiga.Ako išta zna, Britt-Marie zna što je red. Zna da se čaša ne može odložiti na stol bez podmetača. Da ručak mora biti u podne, a večera u šest. Da je prije putovanja uputno naprašiti madrace sodom bikarbonom, da ne ostanu prljavi za slučaj da ti se nešto desi. Njezin muž kaže da joj socijalna inteligencija nije jača strana. Zato njemu jest. Pa Britt-Marie godinama pere košulje koje mirišu na tuđi parfem. Sve dok on ne dobije infarkt. A ona okrene novu stranicu. I završi Bogu iza nogu, u mjestu u kojem ništa, ali apsolutno ništa, nije u skladu s njezinim poimanjem reda. Ponajmanje stanovnici, horda prljave djece opsjednute nogometom, supijana žena u invalidskim kolicima koja vodi automehaničarsku radionicu, pizzeriju i poštu (sve u jednom), slabovidna, a možda čak i slijepa, bivša nogometašica tankih živaca, štakor koji jede Snickers i sjajan je u slušanju, i jedan usamljeni policajac. Ali, Britt-Marie nije osoba koja odustaje samo tako… Humoristični roman "" Fredrika Backmana oduševit će vas od prve rečenice.", druga je knjiga očaravajućeg bestselera, serijala Sedam sestara, utemeljenog na mitovima o istoimenom zviježđu! Usred priprema za natjecanje u jednoj među najopasnijim jedriličarskim utrkama na svijetu, Ally D’Apliese prima vijest o iznenadnoj smrti voljenoga oca posvojitelja. Zajedno s ostalih pet sestara sastaje se u obiteljskom domu gdje doznaju da im je taj zagonetni milijarder, kome su iz ljubavi nadjenule nadimak Pa Salt, svima ostavio primamljiv trag o pravom podrijetlu. Iako se netom upustila u strastven ljubavni odnos koji će zauvijek promijeniti tijek njezina života, Ally se nakon pravoga životnog brodoloma odriče života na vodi i vođena očevim tragom odlazi u prekrasnu i ledom okovanu Norvešku. I dok polako sastavlja mozaik života, Ally se počinje pitati tko je njezin voljeni Pa Salt uistinu bio te još važnije – gdje je sedma sestra? Lucinda Riley najprodavanija je spisateljica New York Timesa i autorica brojnih romana koji ne silaze sa svjetskih top lista najčitanijih knjiga.Kada, razočaran i prevaren, mladi doktor znanosti i umjetnik Pavle Kafadar zvan Paško odluči raskrinkati i uništiti karijeru uglednog profesora Josipa Grge Karamana, i ne sluti da će pokrenuti lavinu događaja. Prevaren i očajan, Paško zna da istina o profesoru i njegovim mutnim radnjama mora postati javna, a to je moguće samo ako se dogodi zločin koji se nije dogodio. U svoj pomno smišljeni plan Paško uključuje splitske redikule, torcidaše, branitelje... no stvari ubrzo izmiču njegovoj kontroli. Ono što se činilo kao idealna prilika za osvetu postaje ogledalo Splita i njegove elite, a na vidjelo isplivava pravi zločin iz devedesetih godina… "" je roman u kojem se osjeća i Smojin Split, i duh Mediterana, ali i oporost i surovost svojstvene našem vremenu koje ne voli i ne podnosi gubitnike. Južina je veličanstven roman Nebojše Lujanovića o Splitu i najveća posveta njegovim redikulima, roman koji se može čitati kao napeti krimić, kao intiman ljubavni roman, kao knjiga o pobuni i otporu i kao drugačija posveta Splitu.Lazo Pavletić, fijakerist, bio je vraški ponosan na svoju višejezičnost jer je, osim srpskog, ovladao i mađarskim, njemačkim, a pod stare dane i engleskim. Još kad je 1958. za šankom restorana hotela Zvijezda upoznao gimnazijalca koji je pretendirao postati pisac, zaključio je da je mladi Mađar taj koji će moći baciti na papir njegovu životnu priču. Od plana da postane književni lik poput, kako kaže, druga po imenu car Franjo Josip, Lazo ne odustaje ni nakon trideset godina i odlaska u mirovinu, a kad njih dvojica krenu na zadnju zajedničku vožnju fijakerom, stiže trenutak neočekivanog obrata. "" mađarskog pisca iz Vojvodine Lászla Végela topla je i silno životna kronika jednoga grada i ljudi u žrvnju 20. stoljeća. Na području gdje su i masovne grobnice multikulturne, Végel ispisuje suosjećajne stranice sage o obiteljima koje su pronašle svoj put kroz tragedije i komedije grada koji još od carice Marije Terezije svaki njegov građanin zove na svojem jeziku. Jer, grad koji voliš nazivaš upravo tako, baš kao što i čovjek umije istinski opsovati samo na onom jeziku na kojem i sanja.Dok avioni NATO-a paraju nebo nad Novim Sadom, a nebo bliješti kao na Silvestrovo u New Yorku, jasno je da je vrijeme za još jedan odlazak u sklonište. No ipak odlučiš prkositi sudbini. Uostalom, zasad si se izvukao, nakon što si u osamdeset dana devet puta promijenio prebivalište. Jer, kad si manjina, kad si ničiji, kad si zatočenik besmisla, od životne važnosti jest, ostati neprimijećen. Uostalom, dobro znaš da se iza svakog povijesnog simbola krije barem jedna puška, a na Balkanu je silno zamorno povesti razgovor o povijesti, na kojem će slomiti zube svatko tko uza se nema revolver. I tako čekaš da izbije mir. Ali ne prestaješ pisati. "" je izvanredna dnevnička esejistika Lászla Végela, mađarskog pisca rođenog u Vojvodini. Britka promišljanja o humanosti, krivnji, odgovornosti i politici, kao i nostalgična toplina prema ljudima i mjestima koji tvore dom i kad si naoko ničiji, čine Végela istinski velikim piscem.Dosad najopsežniji roman Roberta Galbraitha," u isti je mah napet krimić i uzbudljiv novi nastavak priče o Cormoranu Strikeu i Robin Ellacott. Posjet Billyja, poremećenog mladića koji nahrupi u njegov ured i zatraži pomoć u istraživanju zločina za koji misli da mu je svjedočio kao dijete, duboko uznemiri privatnog istražitelja Cormorana Strikea. Iako je Billy očito psihički bolestan i ne sjeća se mnogih, konkretnih pojedinosti, nešto u njemu i njegovoj priči doima se iskrenim. Ali prije nego što mu Strike uspije postaviti ijedno pitanje, Billy panično pobjegne. Nastojeći dokučiti srž Billyjeve priče, Strike i Robin Ellacott – nekad njegova pomoćnica, a sad partnerica u agenciji – kreću vijugavim putem koji ih vodi kroz sporedne londonske uličice u tajnovito unutarnje svetište Parlamenta i lijepu, ali zlokobnu vlastelinsku kuću u engleskom selu. Tijekom te labirintske istrage, Strikeov život daleko je od jednostavnog: njegova nova slava kao privatnog detektiva znači da više ne može raditi iza kulisa kao nekoć. Osim toga, njegov odnos s bivšom pomoćnicom složeniji je nego ikad…Godine 1523. Benvenuto Cellini, istaknuti zlatar i kipar talijanske renesanse, izradio je maleni komad nakita za papu Klementa VII. u znak zahvalnosti što ga je spasio zatvora. Od tog trena "" će prelaziti u ruke različitih povijesnih ličnosti od Italije i Europe pa sve do Novog svijeta – španjolskog potkraljevstva Río de la Plate i njegovih engleskih osvajača početkom 19. stoljeća. S prozom koja potresa i filmičnim ritmom, Relikvijar se oslanja na fikciju kako bi ispričao tko su bili prvi stanovnici Argentine i kako su oni oblikovali njezine današnje stanovnike. Svakodnevni život domorodaca, robova i osvajača, nedaće pustolova na morskoj pučini, političke intrige, pohlepa, ljubav, seks i rat, to je građa od koje je konstruiran ovaj ambiciozan roman, remek-djelo povijesne fikcije. Uzbudljivo i šokantno štivo koje potiče na razmišljanje. Roman Ernesta Maloa nije tek trijumf stila, već nudi i promišljanje o vremenima punim prolivene krvi i sirove vizije ljudske bijede.poklanjaju knjiguautorice Lucinde Riley vjernim korisnicima portala.Sudjelovati možete:ispunjavanjem obrasca ispod i klikom na gumb "" na vrhu ovog člankau Facebook komentar, par centimetara ispod, upišite