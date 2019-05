gradska četvrt Gornji Grad

ovih se dana „ponovila“ i postavila jednu od sve popularnijihKako nam je rekao član GČ-a, riječ je o projektu koji je bio planiran još prošle godine, no tek je sada došao na red. Pametna klupa imai pristup, a obzirom da se nalazi na iznimno(preko puta spomenika Pablu Picassu, neposredno uz gradsku promenadu i rijeku Dravu) zasigurno će biti. U planu je postavljanje još nekoliko takvih klupa na području GČ-a, no to će ovisiti oGrada.Što se ostalih projekata GČ-a Gornji Grad za 2019. tiče, to su uobičajeno asfaltiranje nogostupa, obnova dječjih igrališta i održavanje javne rasvjete, kao poslovi koji su pod izravnom ingerencijom gradskih četvrti. No, Završki je izrazionedostatkom većih i ozbiljnijih kapitalnih investicija u središtu grada, jer posljednja takva kapitalna investicija bila je obnova Trga slobode prije nekoliko godina.Kao još jedan, Završki ističepražnjenja centra grada jer poslije radnog vremena središte Osijeka opusti. Velik broj ljudi šoping u centru zamijenio je šopingom u „“, a situacija će se dodatno pogoršati izmještanjem I. gimnazije iz centra u Retfalu. Stoga će GČ izaći prema Gradu s prijedlogom konkretnih i sustavnih mjera kako bi se život vratio u centar, a jedna od tih mjera bilo bi iu poslijepodnevnim satima.I na kraju, na pitanje plaši li se da će nova pametna klupa postati žrtvom njezinih korisnika, Završki je odgovorio da se ne plaši Osječana, ali se plaši vandala.