Program:

Četvrtak , 9. svibnja 2019.

Na današnjoj tiskovnoj konferenciji održanoj u dvorani Gradski vrt, još jednom je najavljen nadolazeći, drugi po redu Osijek Drone Expo , koji će se u istoj dvorani održatiPrije početka samog sajma, una Građevinskom fakultetu u Osijeku s početkom u 9 sati održat će seo kojoj je detaljnije govorio, direktor. Dvije teme konferencije bit će upotreba dronova u preciznoj poljoprivredi i, a konferencija će imatiobzirom da će među 18 govornika biti četiri stranca. Konferencija jei svi su pozvani da dođu.Samodržat će se 10. i 11. svibnja u sjevernoj i istočnoj hali dvorane Gradski vrt. Ove godine prijavljeno je, sve redom vodećih hrvatskih tvrtki za ovo područje. Između ostalih, tvrtkaće predstaviti svoju školu dronova,također će sudjelovati sa svojim programima, a bit će uključen i. Tijekom oba dana sajma održavat će se ina kojima će se klinci upoznati i, nadamo se, zainteresirati za dronove.Osim upotrebe dronova u poljoprivredi, na Sajmu će se govoriti i o drugim oblicima korištenja dronova kao što su zaštita i spašavanje, a posebnu poslasticu posjetiteljima zasigurno će predstavljati dronovi podmornice za istraživanje vodenih dubina., kao vrhunac cijelog sajma, održat će se., u maloj hali s početkom u 19 sati. Organizatori obećavajuuz sudjelovanje najboljih vozača dronova iz nekoliko europskih zemalja, čime utrka zadržava svoj međunarodni karakter.Općenito, očekuje se kako će Osijek Drone Expo ove godineprošlogodišnju brojku od, dići se na višu razinu te postati još jedan nadaleko poznat osječki brend, kako je istaknuo predsjednik Gradskog vijeća Željko Požega.Osijek Drone Expo će biti besplatan za posjetitelje, tako da vam preporučujemo da zapamtite datume 9. – 11. svibnja i lokacije: Građevinski fakultet i dvorana Gradski vrt. Vidimo se!Track 1 – Uporaba dronova u poljoprivredi - Moderator: Ana Mitar09:30 – 09:50 sati - Pozdravni govori:1. Ivan Vidaković, organizator2. Žana Gamoš, dogradonačelnica/Boris Piližota, dogradonačelnik3. Tomislav Tolušić, ministar poljoprivrede4. Ivan Anušić, župan Osječko – baranjske županije09:50 – 10:00 sati - Zajednička poljoprivredna politika EU i nove tehnologije, Krešimir Ivančić, pomoćnik Ministra poljoprivrede10:10 – 10:20 sati - Talk #1 Mogućnost upotrebe bespilotnih letjelica za provedbu brzih terenskih provjera (BTP), Miro Mirt, Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju10:20 – 10:40 sati - Pauza za kavu10:40 – 11:00 sati - Talk #2 DJI dronovi – Consumer i Enterprise rješenja, Dario Lesić, Aviteh11:00 – 11:20 sati - Talk #3 Upotreba dronova u poljoprivredi, Gordan Jurišić, Skyfarm11:20 – 11:40 sati - Talk #4 Tehnološki trendovi u preciznom vinogradarstvu, Tomislav Pokrajčić, Binaria11:40 – 12:20 sati - Pauza za ručak12:20 – 13:00 sati - Panel #1 Bespilotni sustavi i regulativa: Regulatorni okviri i praksaModerator: Goran BajčiPanelisti:- Damir Bezik, CCAA- Toni Zlopaša/Darko Granatir, HKZP- Filip Biočić, HGSS13:00 – 13:20 sati - Talk #5 Primjena dronova u šumarstvu i projekt Red Faith, Alan Novkinić/Boris Ljubojević, Hrvatske šume13:20 – 13:40 sati - Talk #6 Primjena IC termografije u detekciji vodnog stresa u biljnoj proizvodnji, Monika Marković/ Hrvoje Glavaš, FAZOS Osijek / FERIT Osijek13:40 – 13:50 sati - Pauza za kavu13:50 – 14:10 sati - Talk #7 DPO Crew – Škola za obuku dron pilota i zašto je važna, Goran Bajči, MSan14:10 – 14:30 sati - Talk #8 Regulatorni okvir za izvođenje letačkih operacija sustavima bespilotnih zrakoplova HR & EU, Damir Bezik, CCAA14:30 – 14:50 sati - Talk #9 AMC Portal i AMC Portal Mobile, Toni Zlopaša / Darko Granatir, HKZP14:50 – 15:00 sati - Pauza za kavu15:00 – 15:20 sati - Talk #10 Daljinska istraživanja - bespilotne letjelice u poljoprivredi i zaštiti okoliša, Mladen Jurišić / IvanPlašćak, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek15:20 – 15:40 sati - Talk #11 Digitalna poljoprivreda – koristi dronova i analitike daljinskog očitavanja, Darko Gebaei, AgriviTrack 2 – Drone Tech - Moderator: Srđan Kovačević10:00 – 10:10 sati - Pozdravni govori10:10 – 10:30 sati - Talk #1 The Future of FPV, Srđan Kovačević, ORQA10:30 – 10: 50 sati - H&G Sesh #1 Rotor Riot- Srđan Kovačević, Orqa- Drew „Le Drib“ Camden11:00 – 11:40 sati - Panel #1 FPV GamingModerator: Srđan KovačevićPanelisti: Ashley Velocidrone DCL (TBC)11:40 - 12:20 sati - Pauza za ručak12:20 – 13:00 sati - Panel #2 Usage of rapid prototyping technology for Unmanned Systems DevModerator: Jean – Pierre MaričićPanelisti:- Josip Rukavina, Vectrino- Vlatko Matijević, Orqa- Ivana Nikolić, FESB13:00 – 13:20 sati - Talk #2 Generativni dizajn u razvoju daljinski upravljanih podmornica, Josip Rukavina, Vektrino13:20 – 13:30 sati - Pauza za kavu13:30 – 14:00 sati - H&G Sesh #2 Girls in FPV- Edit Kismartin- Anna Janson14:00 – 14:20 sati - Talk #3 Predstavljanje bespilotne letjelice VX-3, Ivana Nikolić, Toni Čobanov , FESB14:20 – 15:00 sati - Panel #3 Drone racing- Moderator: Hrvoje Klicper, DRTCPanelisti: Alex „Captain“Vanover,USA National Drone Racing Champion- Aleksandra Janson, MaiOnHigh- Goran Krajinović, DRTC