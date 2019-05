Osjeèka televizija - Vijesti, 06.05.2019.

Grad Osijek predstavio je projekt dodjele potpora za poticanje razvoja poduzetništva na području grada u 2019. godini. Projekt je vrijedan nešto manje od 7 milijuna kuna, a financiran je sredstvima iz gradskog proračuna. Objavljena su četiri javna poziva podijeljena u dvije cjeline. Prva cjelina donosi dva javna poziva – prvi za jačanje konkurentnosti poduzetnika i drugi za jačanje konkurentnosti poduzetnika iz IT sektora. Druga cjelina također donosi dva javna poziva – prvi je za poticanje zapošljavanja i drugi za poticanje zapošljavanja u IT sektoru. Poticanje mjera zapošljavanja je novina u ovom projektu, a grad očekuje da će kroz ovaj projekt biti oko 100 novozaposlenih. Cjelokupni cilj je jačanje konkurentnosti poduzetnika te unapređenje poslovanja. Javni je poziv raspisan i objavljen na web stranici Grada, a traje sve do 03. lipnja ove godine.U Vijestima Osjeèke televizije pogledajte i:- Poduzetnički inkubator u Antunovcu- Fajferica gastro show- Panonska utrka