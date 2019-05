Grad Osijek

raspisao je javne pozive za dodjelu potpora izu 2019. godini.Za tu namjenu u gradskom proračunu u ovoj godini osigurano je čak, što predstavljau odnosu nakoliko je izdvojeno 2018.Objavljena su četiri javna poziva podijeljena u dvije cjeline. Prva cjelina donosi dva javna poziva – prvi zana području grada (vrijednosti) i drugi za(vrijednosti).Druga cjelina također donosi dva javna poziva – prvi je za(vrijednosti) i drugi za poticanje(vrijednosti).Kada je riječ o, radi se o potporama koje se dodjeljuju za: pokretanje gospodarske aktivnosti poduzetnika početnika, potpore za nabavu i ugradnju strojeva i opreme, potpore za certificiranje proizvoda i procesa te usklađivanje poslovanja s GDPR-om, potpore tradicijskim i umjetničkim obrtima, potpore za izradu projektnih prijedloga sufinanciranih iz EU, potpore za izlaganje na sajmovima, potpore za stručno obrazovanje i osposobljavanje zaposlenika te potpore za digitalizaciju poslovanja. Javni poziv za jačanje konkurentnosti poduzetnika iz IT sektora obuhvaća iste ove mjere osim potpore tradicijskim i umjetničkim obrtima.Korisnici potpora mogu biti, a po svakom od ova dva javna poziva poduzetnik se može prijaviti za više mjera, pri čemu je maksimalni iznos potpora koje može dobitiZa javni poziv za dodjelu potpora za poticanje zapošljavanja na području Grada Osijeka u 2019. godini, potpora se odobrava u postotnim iznosima bruto II plaće, i to 30% za plaće do; 40% za plaće; te 50% za plaće iznad, s time da potpora ne može prelazitimjesečno.Korisnici potpora mogu biti mikro, mali i srednji poduzetnici, a jedan poslovni subjekt može koristiti potpore za najviše. Potpore se ostvaruju za osobu koja je zaposlena u 2019. godini do datuma zatvaranja natječaja -Javni pozivi sa svim potrebnim informacijama dostupni su na web-stranici Grada Osijeka , a sve informacije u vezi s pozivima mogu se dobiti i u Centru za poduzetništvo, Ulica Josipa Jurja Strossmayera 341 (telefon:, e-adresa:).