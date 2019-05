Dana grada Slavonskog Broda

Tekst: Osijek031.com

Foto: Karate akademija Osijek, Karate klub Esseker

Jučer je povodomodržan karate turnir koji je okupio okoČlaniceosvojile suu katama. U konkurenciji mlađih učenica uvjerljivim pobjedama Lana i Lorena našle su se u finalu gdje je ovaj puta nešto iskusnijaosvojila 1.mjesto i zlatnu medalju, akojoj je ovo bilo prvo natjecanje osvojila je 2.mjesto i srebrnu medalju.Zau katama je nastupila najmlađa natjecateljicau kategoriji cicibanki koja je u neslužbenoj kategoriji osvojila 3. mjesto i 2. mjesto u službenoj kategoriji izgubivši od iste natjecateljice u obadvije kategorije.U borbama je najsjajnije odličje osvojiokoji je osvojio zlato u kategoriji mlađih učenika do 38 kg.je kategoriji učenika do 34 kg osvojio 3. mjesto i 2. mjesto do 38 kg.Mlađi kadetje osvojio 3. mjesto u kategoriji preko 57 kg.Čestitamo natjecateljima!