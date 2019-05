Žana Gamoš

Romano Kristić

azil za pse u Nemetinu

Udruga pobjede

5000 kuna

Grad Osijek, Azil i Udruga pobjede od prvog dana kvalitetno surađuju. Grad je prošle godine temeljem Ugovora sufinancirao rad skloništa sa 780.000 kuna. Ovakve prigode kao što je današnja, omogućavaju nam da se podružimo s volonterima i četveronožnim prijateljima

zaštitna sredstva

619 intervencija

391 prijem pasa

zahvalili

Zamjenica gradonačelnika Žana Gamoš i pročelnik Upravnog odjela za socijalnu zaštitu, umirovljenike i zdravstvo Romano Kristić, posjetili su jučer azil za pse u Nemetinu te su im uručili ampule protiv buha i krpelja u vrijednosti od 5000 kuna. "Grad Osijek, Azil i Udruga pobjede od prvog dana kvalitetno surađuju. Grad je prošle godine temeljem Ugovora sufinancirao rad skloništa sa 780.000 kuna. Ovakve prigode kao što je današnja, omogućavaju nam da se podružimo s volonterima i četveronožnim prijateljima", izjavila je Gamoš uručujući donaciju Grada Osijeka. Osim što su donijeli zaštitna sredstva kako bi pomogli u prevenciji, predstavnici Grada su provjerili kako je Vrki, pas kojeg je na udomljavanje donio gradonačelnik Vrkić. Vrki je dobro, kao i svi ostali psi što je dokaz da u azilu rade odličan posao. A to pokazuju i brojke. Udruga pobjede Osijek tijekom 2018. izvršila je 619 intervencija, što uključuje 391 prijem pasa u Azil gdje im je osiguran primjeren smještaj, hrana te svakodnevna veterinarska skrb i eventualno liječenje. Pritom je vrijedno istaknuti da niti jedna životinja nije usmrćena istekom zakonskog roka od 60 dana. Odmah po prijemu pas se označava mikročipom te mu se izdaje Putovnica za kućnog ljubimca. Svi psi u skloništu cijepljeni su protiv bjesnila, mikročipirani, upisani u Upisnik cijepljenih pasa, očišćeni od endoparazita i ektoparazita te kastrirani. Djelatnici azila zahvalili su se Gradu na kontinuiranom praćenju njihovih akcija te su pozvali sve one koji mogu pomoći azilu, a posebno volontere, da dođu do azila i prošetaju s jednim od pasa kroz predivnu prirodu koja okružuje azil.