Uprava Doma zdravlja kvalitetno radi, pa se i djelatnost Doma zdravlja proširuje prema potrebama i na zadovoljstvo pacijenata, a tako će biti i ubuduće. Ovo je jedan od malih segmenata u mozaiku koji slažemo na području zdravstva, a i ovom prigodom moram spomenuti projekt novog Kliničkog bolničkog centra Osijek, koji radimo zajedno s Ministarstvom zdravstva. To je jedan od najvećih projekata na istoku Hrvatske u zadnjih 15-20 godina, a potpuno će promijeniti i poboljšati ukupno stanje zdravstva na ovom području

KBC je izuzetno velik i značajan projekt, ali i ovakvi manji projekti su bitni. Ovo je značajan projekt za pacijente s tegobama neuromuskularnih bolesti i drago mi je da se taj pozitivan pomak dogodio u Osijeku. Hvale je vrijedno što su sredstva osigurali Županija i Doma zdravlja

Do travnja 2019. godine ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije radila je na lokaciji Park kralja Petra Krešimira IV. 6 u Osijeku, a fizikalna terapija na dvije lokacije (Ljudevita Posavskog 2 u Osijeku i Grada Vukovara 6b u Čepinu). Kako bi se podigla kvaliteta pružanja zdravstvene zaštite našim pacijentima, Dom zdravlja Osijek je proveo radove u ambulanti Retfala. Radovi su financirani sredstvima Osječko-baranjske županije u iznosu od 271.253,86 kuna te decentraliziranih sredstva u iznosu od 260.771,00 kuna. Nabavili smo opremu i uređaje u vrijednosti 357.997,50 kuna, također iz decentraliziranih sredstava, pa su ukupna ulaganja dostigla iznos od 890.022,36 kuna

Tekst i foto: OBZ.hr

najveća je ustanova primarne zdravstvene zaštite na području Osječko-baranjske županije. Zapošljava 300 radnika i obavlja zdravstvenu djelatnost na 26 lokacija, a danas, 3. svibnja 2019. godine, u zgradi, na adresi Ljudevita Posavskog 2 u Osijeku, otvorena je. Naime, Dom zdravlja Osijek ima s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje ugovoren jedan tim u djelatnosti fizikalne medicine i rehabilitacije, čija je nositeljica, dr. med. spec. fizikalne medicine i rehabilitacije, a ustanova ima ugovoreno i provođenje fizikalne terapije.Svečanom otvaranju i početku rada ordinacije nazočili su župan Ivan Anušić, ministar zdravstva dr. sc.te drugi uzvanici.- rekao je župan Anušić.Ministar Kujundžić je naglasio važnost izgradnje novog KBC-a te dodao: -- rekao je ministar.- kazao je, ravnatelj Doma zdravlja Osijek.Lukić ističe da je cilj Doma zdravlja Osijek bio, nabava nove opreme i uređaja, no i da se smanje liste čekanja na fizikalnu terapiju. Očekivano smanjenje liste čekanja tako je oko 30 %, a broj kreveta na fizikalnoj terapiji povećan je s devet na 13. U ovoj ustanovi do sada nisu obavljani fizikalni pregledi dojenčadi i djece, a sada su stvoreni svi preduvjeti i za to, čime se podiže razina zdravstvene zaštite na području Grada Osijeka na višu razinu.Istovremeno, Dom zdravlja Osijek dostavio je Ministarstvu zdravstva zahtjev za izdavanjem suglasnosti za osnivanjem još jednog tima u djelatnosti fizikalne medicine i rehabilitacije te se nadaju pozitivnom odgovoru u što kraćem roku.