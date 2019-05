Portanovi

[Sponzorirani članak]

Želite besplatni shopping u? Ništa jednostavnije! Budite u Portanovi ovaj vikend i potražite..Saznajemo da je omiljenaovaj vikend u akciji. Princip je isti kao i svaki puta do sada… Portoš šeta Portanovom inasumično odabrane kupce na blagajnama trgovina! I to je to! Samo morate imate sreće da u mnoštvu odabere baš vas! Znači, ako idete ovih dana u Portanovu, a trebali bi, nemojte se iznenaditi ako baš vas Portoš potapše po ramenu taman kada budete vadili novčanik da platite račun. Ako se to dogodi, ništa ne brinite –Portanova je u, domaćin revijalne izložbeu organizaciji Saveza felinoloških društava Hrvatske.Uzkoja je apsolutni hit među uzgajivačima i međunarodnoj felinologiji općenito, posjetitelji Portanove će u nedjelju od 10 do 18 sati moći vidjeti i desetak drugih vrlo atraktivnih pasmina, primjericeCijena ulaznice za odrasle iznosi, dok će djeca, umirovljenici i invalidi trebati izdvojiti upola manje, dakle. Izložba će biti održana na 1. katu Portanove, u prostoru u blizini Müllera.