Hrvatskoga pjevačkog društva „Lipa“ iz Osijeka

najtrofejnijih i najboljih pjevačkih zborova

velikog i iznimno važnoga

financijsku konstrukciju

Interkultur

Sing Along Concert „On Tour“ Barcelona

od 29. svibnja do 2. lipnja 2019.

pozitivno odraziti

crowdfunding kampanju

2.500 američkih dolara

zaštićeni i neće biti zlouporabljeni

Karlu Kobašu

Tekst i foto: HPD Lipa

članice i članovi, jednoga odu Hrvatskoj, ponovno su pozvani biti sudionici jednogameđunarodnog glazbenog događaja i projekta. Kako bi to realizirali, potrebna im je potpora prijatelja i podupiratelja Društva kako bi zatvoriliNaime, protekle je godine Lipa primila službenu pozivnicu ugledne svjetske organizacije, trenutačno najveće i najutjecajnije institucije koja organizira mnogobrojna natjecanja i projekte s kulturnim predznakom na više kontinenata, za sudjelovanje u projektu, koji će se održatigodine u Barceloni (Španjolska). Poziv je stigao kao rezultat punih 20 godina uspješne suradnje s ovom organizacijom, pri čemu valja istaknuti kako je prvi odlazak Lipe na međunarodno natjecanje u organizaciji institucije Interkultur bio okrunjen prvim međunarodnim zlatom u novijoj povijesti, osvojenome u Budimpešti 1999. godine.Ovaj će projekt okupiti niz kvalitetnih i višestruko nagrađivanih pjevačkih zborova iz svih krajeva svijeta, a HPD „Lipa“ je pozvana kao jedini hrvatski predstavnik. U okviru projekta u Barceloni Lipa bi trebala izvesti vlastiti repertoar na samostalnom koncertu, kako bi predstavila hrvatsku kulturnu baštinu, a okosnica projekta je suradnja nekoliko profesionalnih i nagrađivanih amaterskih zborova, solista i simfonijskoga orkestra u izvedbi glasovitoga djela Requiem talijanskoga skladatelja Giuseppea Verdija. Djelo je praizvedeno 22. svibnja 1874. godine, a izvedbom je ravnao sam skladatelj polučivši velik uspjeh. Točno 145 godina nakon praizvedbe lipašice i lipaši trebali bi, zajedno s glazbenicima iz cijeloga svijeta, 1. lipnja 2019. godine imati privilegiju i čast izvesti ovo monumentalno i kapitalno djelo (od kojega je Lipa kao Društvo mlađa samo dvije godine!) u legendarnoj koncertnoj dvorani Palau de la Música Catalana u Barceloni, u suradnji više stotina vrhunskih glazbenika, kao što je to bilo davne 1874. godine.Valja podsjetiti kako je već u nekoliko navrata posljednjih godina Lipa uspješno sudjelovala u realizaciji nekoliko sličnih velikih glazbeno-scenskih djela na međunarodnoj i hrvatskoj sceni. Posljednji put to se dogodilo u svibnju prošle godine, kada su lipašice i lipaši, također na poziv, u okviru skupa svjetskih zborskih laureata Laurea Mundi u Budimpešti, kao dio velikoga međunarodnoga zbora s više od 400 pjevača, uz instrumentalnu filharmonijsku pratnju izveli cjeloviti glasoviti oratorij „Messiah“ Georgea Friedricha Händela, što je izazvalo veliki odjek i pohvale brojne kritike i publike.Ovdje je ponovno riječ je o velikom i financijski zahtjevnom projektu koji uključuje odlazak 50-ak lipašica i lipaša te višednevni boravak i nekoliko nastupa u Barceloni, koji će se zasigurno ponovnona interkulturalno povezivanje i promidžbu Hrvatske u svijetu. Budući da i nakon višemjesečnoga prikupljanja sredstava te potpore koje su Lipi već dali Ministarstvo kulture RH, Grad Osijek, Osječko-baranjska županija te drugi donatori i sponzori – pri čemu su dio sredstava osigurali i sami pjevači – još uvijek je potrebno gotovo 17.000 kuna za zatvaranje cjelokupne financijske konstrukcije.U tu svrhu Lipa je odlučila pokrenuti tzv., posljednjih godina sve popularniji način prikupljanja novca od domaćih i inozemnih donatora za određeni projekt ili određeni cilj (osobito u kulturi), u ovom slučaju sudjelovanje u svjetskom zborskom projektu u Barceloni. Crowdfunding kampanja provodi se putem Indiegogo internetske platforme namijenjene upravo u te svrhe. Postupak donacije je jednostavan, kratak i provodi se u nekoliko koraka:1. Ukucate ili „kliknete“ na poveznicu na kojoj se (na engleskom jeziku) nalaze svi potrebni podatci o Lipi i projektu2. Ulogirate se putem svoje mail adrese ili Facebook stranice te pripadajuće lozinke3. Upišete iznos u dolarima (odmah se vidi koliko je to u kunama)4. Upišete svoje osobne podatke i broj bankovne kartice5. „Klikom“ obavite uplatuAkcija se provodi od danas (2. svibnja) do 22. svibnja, a cilj je prikupiti iznos od, koliko je još otprilike potrebno da bi Lipa osigurala sva potrebna sredstva za realizaciju ovoga projekta. Lipa se za ovakav način prikupljanja sredstava odlučila kako bi i inozemni prijatelji i štovatelji Društva imali prigodu uplatiti sredstva. Valja istaknuti kako je svaki iznos dobrodošao, a uplate se provode isključivo u američkim dolarima. Također, valja naglasiti kako su podatci darovateljaUkoliko netko želi pomoći Lipi uplatom u hrvatskoj valuti na žiroračun Društva, neka se obrati tajniku HPD-a „Lipa“,, na broj telefona 098/437-468 i dobit će sve potrebne podatke za uplatu.Lipašice i lipaši unaprijed se zahvaljuju svim donatorima jer je sudjelovanje u ovakvom svjetskom projektu iznimno važno za promociju Društva, grada Osijeka, Osječko-baranjske županije i cijele Hrvatske.