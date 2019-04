gimastika

Martine Stojšić

Gimnastičkog društva Osijek – Žito

bogatiji

Martina Stojšić

Gimnastikom sam se profesionalno bavila 15 godina , a nakon završene karijere ostala sam u gimnastici kao trenerica. Gimnastika je jednostavno dio mene i volim je uključivati u sve segmente svoga rada. To je odlična sportska baza kako za djecu tako i za odrasle jer razvija i unaprjeđuje mnoštvo motoričkih sposobnosti poput snage, fleksibilnosti, koordinacije, preciznosti, agilnosti i ravnoteže

1.000 članova

BASIC GYM – inovativni spoj pilatesa i gimnastičkih vježbi oblikovanja

Moja druga velika ljubav je pilates. U svijet pilatesa ušla sam prije otprilike 5 godina i odmah se zaljubila. Od samog početka su mi se svidjeli sami principi pilates metode i mogu reći da zaista uživam voditi treninge pilatesa. BASIC GYM, s kojim krećemo od svibnja, je kombinacija gimnastike i pilatesa i mislim da će mnogi zavoljeti ovaj spoj dva zanimljiva oblika treninga

Sretni smo što je Martina upravo GD Osijek – Žito izabrala za svoju sljedeću sportsku bazu

Vladimir Mađarević

Sokol Centra Osijek

Njezina stručnost i veliko trenersko znanje obogatili su naš tim, a to nam je i cilj – biti bolji u svim segmentima rada i pružati vrhunsku uslugu treninga u našem centru!

Veselim se novom početku u Osijeku, već sada je divno surađivati s kolegama trenerima iz GD Osijek – Žita. Raduje me početak treninga BASIC GYM programa s kojim u Sokolu krećemo već 3. svibnja. Već sada imamo dosta zainteresiranih za upis i to me jako raduje!

martina.stojsic[at]gdosijek[dot]hr.

Tekst i foto: Gimnastičko društvo Osijek - Žito

Vrhunska sportska gimnastika, dizanje utega, powerlifting i onda opet –! Tako se najkraće može opisati životni i karijerni put, bivše vrhunske gimnastičarke, a danas trenericeOsječki gimnastički klub odnedavno jeza još jedno vrhunsko trenersko pojačanje. Naime, timu se pridružila, nekadašnja hrvatska gimnastička reprezentativka, a danas trenerica ženske sportske gimnastike.“, ističe Martina.U osječkom klubu, koji danas broji preko, Martina Stojšić bit će zadužena za provedbu niza programa među kojima je i“.“, s oduševljenjem je istaknuo, gimnastički trener i direktor. „Na samom kraju, trenerica Martina Stojšić je istaknula: „Svi zainteresirani za ovaj program rekreacije za rezervaciju mjesta mogu se javiti direktno trenerici Martini na e-mail: