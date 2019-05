Ured Europskog parlamenta u Republici Hrvatskoj

u suradnji sgodine, upriprema cjelodnevni događaj pod nazivom “”.U sklopu kampanje "Ovaj put glasam", koja poziva sve građane, a prije svega mlade, da u što većem broju izađu nakoji se održavajugodine, pridružite nam se u petak, 10. svibnja, nakod “”. Osim odličnih ljudi, hrpe zabave i smijeha, očekuje vas i nezaboravno iskustvo Cellograff - Eko Street Art-a duž Europske avenije i večer pod zvijezdama uz neizostavnog residentUz ugostiteljsku ponudu osvježavajućih pića In da Sofa događaja, cijeli ćemo program popratiti specijalitetima ne samo za grlo, već i za nepce. U suradnji s E-cekerom, programom u okviru međunarodnog projekta CAMARG, Udruga kuhara i slastičara Slavonije i Baranje, pod vodstvom priznatog kuhara i učitelja Andreja Kristeka, od 18 sati priprema delicije kulinarske baštine naših prostora na radost svih prisutnih.S početkom odPark kralja Držislava postaje glazbeno-ambijentalna oaza kojoj je cilj, uz pomoć sugrađanki i sugrađana Osijeka, uokviriti doživljaj harmonije grada.Započnimo stvarati bolju sutrašnjicu. Zabavimo se. Izađimo na izbore za Europski parlament 26. svibnja! Svi ste pozvani!Za više informacija pratite Facebook događaj: Ovaj put glasam: In Da Sofa 14.00-00.00 sati - DJ KemaCrème de la crème, stalni i nezamjenjivi član Sofine ekipe, resident DJ Kemokrem u petak od 14 sati razbija sve ustaljene stereotipe kako bismo proširenim horizontima uz najopakije virtuozne dionice bili bačeni u vrtlog ljubavi i pozitive. Funkastičnim hitovima hipnotizirat će naša čula, a na vama je da se prepustite doktorovim uputama „po-malo“, zaboravite na sve i kao da ste sami gdje vas nitko ne gleda – samo zaplešite.DJ OmerMlada nada osječke scene kada se pojavila davne sedamdesetitreće, čudo panonsko, sada džentlemen s ulaštenim čelom, DJ OMKE svojim će glazbenim rukotvorinama kod „Školjke“ potencirati lavinu plesa i smijeha da će se još danima nakon po osječkim kuloarima pričati kakav je to spektakl proizašao iz Omkeove muzičke kajdanke.14.00-20.00 sati - Cellograff - Oslikavanje Europske Avenije Likovnim izričajem koji potiče s pariških ulica, a nastao kao ekološki pristup graffiti artu, lokalni će umjetnici Goner, Wasko i Rebus, duž najvećeg secesijskog niza u ovom dijelu Europe, ujediniti svoje kreativne snage i ponuditi drukčiju sliku današnje Europe. Od 14.00 pa sve do 20.00 sati, s vama dragim osobama, obitelji ili prijateljima, prošećite kroz europsku priču Europskom avenijom. Divimo se drugom i ljubavlju stvarajmo bolje sutra.*Kampanja Ovaj put glasam pokrenuta je od strane Europskog parlamenta, s ciljem motiviranja što većeg broja građanki i građana, a prije svega mladih, da u što većem broju izađu na izbore za Europski parlament 26. svibnja te na taj način izravno biraju svoju budućnost. Na web stranicido sada se registriralo više od 25.000 građanki i građana Republike Hrvatske, pa vas ovim putem pozivamo da to učinite i vi.