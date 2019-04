Korodinacije Osječko-baranjske županije

Tekst: Osijek031.com

Foto: Dražen Jakabfi/Foto-arhiv031



Danas je održan sastanakna kojoj je glavna tema bilakojoj smo svjedočili tijekom proteklih Uskrsnih blagdana.Riječ je o krvopijama izkoji su iskoristilii, čim su se iz ličinki razvili u odrasle komarce, krenuli su put Osijeka na „“.Problem s komarcima iz Kopačkog rita jest taj što jekomaraca na području Parka prirodezbog opasnosti od štetnog utjecaja insekticida na tamošnju biološku raznolikost.Zavod za javno zdravstvo OBŽ-a započeo je još početkom ožujka s monitoringom ličinki komaraca na 20 lokacija na području Grada i prigradskih naselja. Monitoringom je zabilježeno sedam vrsta komaraca i povećan broj na području rubnih dijelova, pa će stoga Zavod dolaskom stabilnijeg vremena izdati preporuke za tretiranje komaraca.Grad Osijek će, po primitku tih preporuka, poslati ekipe na teren i obaviti tretmane, no to se neće dogoditi tijekom sljedećih nekoliko dana obzirom napred nama. U proračunu Grada za borbu protiv komaraca ove je godine pripremljeno tri milijuna kuna, što bi trebalo biti dovoljno novca obzirom da je prošle godine za tu svrhu utrošeno okoŽupanistaknuo je na sastanku Koordinacije kako sve općine i gradovi moraju sudjelovati u provedbiu OBŽ od 2019. do 2024. godine, a u sve trebaju biti uključeni i građani kroz različite edukacije. S tim u svezi, trenutno je u tijeku distribucijao načinima uklanjanja mogućih mjesta zadržavanja komaraca u dvorištima, vrtovima, podrumima i drugim mjestima.Voditelj Službe za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju županijskog ZZJZ-apredstavio je projekt" kojeg provodi Institut za javno zdravlje OBŽ u suradnji sa Zavodom za javno zdravlje Sombor i Fondom "Europski poslovi" iz Novoga Sada. "", zaključio je Brdarić najavivši prvo tretiranje komaraca u Osijeku čim se vrijeme bude stabiliziralo.