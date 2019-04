osječkom Sokol centru

Danas je u prekrasnomnajavljeno 11. izdanjekoje će se održati, u dvorani Gradski vrt, ali i u parku ispred samog centra gdje posjetitelje, kao i prošle godine, očekujeI ove godine, samo natjecanje ocijenjeno je izrazito visokom ocjenom na natječaju Središnjeg državnog ureda za sport i smjestilo se odmah uz bok velikoj Snježnoj kraljici: „“, rekao je, zamjenik državne tajnice Središnjeg državnog ureda za šport.Ispred organizatora natjecanja, novinarima se obratio, direktor natjecanja i istaknuo važnost osječkog natjecanja u svijetu gimnastike: „“.Gotovo nema osobe u svijetu gimnastike koja ne zna rezultate hrvatskih gimnastičara, ali i za osječko natjecanje koje svake godine podiže ljestvicu više. Tako je uz samo natjecanje, pripremljen i bogat program u parku ispred Sokol centra. Posjetitelje očekuje pravi glazbeni užitak i to uz besplatne koncerte(24. svibnja) i(25. svibnja) te javno izvlačenje startnih brojeva za finalne dane natjecanja na kojima će hrvatska reprezentacija nastupiti predviđena“, rekao je, predsjednik Hrvatskog gimnastičkog saveza.O važnosti poduzetnika u sportu govorio je predstavnik glavnog pokrovitelja natjecanja, predsjednik Uprave Žito grupe, gospodin: „“.Pipunić je govorio i o slici Slavonije i u javnosti i istaknuo: „“.Svakako bitan čimbenik, u samoj podršci natjecanju, čine i Grad Osijek te Osječko-baranjska županija te Hrvatska turistička zajednica koji su se i ove godine uključili u samo natjecanje.“, rekao je, zamjenik gradonačelnika Grada Osijeka.Osječko-baranjska županija iz godine u godine ulaže sve više napora i sredstava u promociju turizma u našoj regiji, a ovakav događaj značajan je doprinos tome: „“, rekao je župan Osječko-baranjski,Na kraju se medijima obratio i, voditelj Odjela za strateške marketinške projekte Hrvatske turističke zajednice, koji je ostao zadivljen uvjetima u kojima treniraju osječki sportaši. Upravo sportaše je posebno istaknuo u svom obraćanju: „“.Svi koji dolaze u Osijek, iz njega nose nešto neprocjenjivo, pa ne sumnjamo kako će tako biti i ove godine od 22. do 26. svibnja.Sve informacije možete pronaći na službenoj stranici eventa www.osijekgym.com, a vi već sada rezervirajte kraj svibnja za DOBRO World Cup Osijek!Na današnjoj konferenciji za medije upredstavljene su sve novosti vezano uz organizaciju nadolazećeg Svjetskog kupa u gimnastici DOBRO World Cup Osijek 2019 Jedanaesto izdanje DOBRO World Cupa održat će segodine i ponovno će okupiti, a mnogobrojnim gledateljima u dvorani Gradski vrt donijet će novu priliku da uživaju u fantastičnim izvedbama najboljih gimnastičara i gimnastičarki danas.Direktor DOBRO World Cupa Osijeknajavio je kako će ove godine na Svjetskom kupu sudjelovati natjecatelji iz 30 zemalja, uključujući i hrvatsku gimnastičku reprezentaciju koja će nastupiti u svom najjačem sastavu -i drugi.Neizostavan dio DOBRO World Cupa Osijek i ove godine bit ćekoji će se održatiu Parku Petra Krešimira IV. Kao i prošle godine, tijekom manifestacije upriličit će se javno izvlačenje redoslijeda nastupa finalista, a u glazbenom programu Osječane i sve goste Osijeka i DOBRO World Cupa zabavljat će Neno Belan (24. svibnja) i Massimo Savić (25. svibnja) uz, naravno, bogatu ponudu gastro delicija te vrhunskih vina i piva.Okupljene su pozdravili, dogradonačelnik Osijeka i, župan Osječko - baranjske županije, koji su posebno istaknuli činjenicu da je DOBRO World Cup Osijek manifestacija prepoznata izvan granica grada, županije i Hrvatske te da je već godinama ucrtana na gimnastičkoj mapi svijeta. Svjetski kup pomogao je Gradu i Županiji brendirati se kao top turistička i sportska destinacija u Hrvatskoj ali i kao najveće sportsko događanje na istoku zemlje koje je putem TV prijenosa prošle godine pratilo prekodiljem svijeta.Okupljene su pozdravili iispred Središnjeg državnog ureda za sport,, predsjednik Hrvatskog gimnastičkog saveza,, direktor Žito grupe kao glavnog pokrovitelja natjecanja te proslavljeni sportašispred Hrvatske turističke zajednice.Pod motom „“ od 22. do 26. svibnja očekuje nas još jedno uzbudljivo izdanje Svjetskog kupa u gimnastici DOBRO World Cup Osijek koje će, kao i prethodnih godina, u Osijek dovesti najbolje gimnastičare iz cijele Europe i svijeta na službenu etapu Svjetskog gimnastičkog kupa te koji će zasigurno dati sve od sebe da domaću publiku oduševe svojim nastupima!